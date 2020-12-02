Пандемія: у США скоротили рекомендований період самоізоляції після контакту з хворим

Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) в середу скоротили рекомендований період самоізоляції після контакту з хворими до 7 днів при наявності негативного тесту і до 10 днів без тесту.

Зараз у разі близького контакту з хворим рекомендується дотримуватися карантину протягом 14 днів.

Як пояснили в ході телеконференції з журналістами представники CDC, двотижневий карантин надалі є кращим варіантом, а скорочений період є альтернативою, покликаною переконати більшу кількість людей дотримуватися рекомендацій.

У жовтні відомство скоригувало трактування «близького контакту», пояснивши, що це має на увазі прямий фізичний контакт, користування загальними столовими приборами або знаходження в межах 1,8 м від хворого протягом 15 хвилин.

За даними Університету Джонса Хопкінса у США, станом на 2-ге грудня у країні налічується понад 1 мільйон 487 тисяч випадків захворювання та понад 272 тисячі смертей пов'язаних із коронавірусом.

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