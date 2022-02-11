У Білому домі не підтвердили повідомлення ЗМІ, що США вважають, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну

США не заявляють, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення. Росія накопичила на кордонах з Україною достатні сили для того, щоб у будь-який комент розпочати військові дії. Така атака Російської Федерації може розпочатись до закінчення Олімпійських ігор. Про це п'ятницю заявив Радник США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Наша точка зору така, що ми не вважаємо, що він ухвалив якесь кінцеве рішення, або ж ми не знаємо, чи він ухвалив якесь остаточне рішення

"Як ми вже казали раніше, ми перебуваємо у часовому вікні, коли вторгнення може розпочатись у будь-який момент, якщо Путін віддасть відповідний наказ", - заявив Салліван.

"Воно може початись під час Олімпіади", - наголосив чиновник.

Раніше журналіст американського ЗМІ PBS, з посиланням на американських та західних військових, заявив, що США вважають, що президент Росії Путін "вирішив вторгнутись в Україну та повідомив це рішення російським військовикам".

"Повідомлення, на яке ви посилаєтесь і якого я ще не бачив, не передає точно нинішню точку зору уряду США. Наша точка зору така, що ми не вважаємо, що він ухвалив якесь кінцеве рішення, або ж ми не знаємо, чи він ухвалив якесь остаточне рішення. І ми не робили таких заяв", - заявив у п'ятницю Джейк Салліван у відповідь на запитання про відповідне повідомлення PBS.

Салліван також закликав громадян США в Україні залишити її протягом наступних 2 діб.

"Ми закликаємо усіх громадян США, які зараз перебувають в Україні, негайно покинути її", - сказав Радник США з нацбезпеки, - "Якщо ви залишитесь, ви берете на себе ризик без гарантії, що буде будь-яка інша можливість залишити країну, не буде і евакуації з використанням військових США у разі вторгнення Росії".

"Президент США не стане ризикувати життям наших військових чоловіків та жінок, відправляючи їх до зони бойових дій, щоб врятувати людей, які могли покинути країну зараз, але вирішили цього не робити. Ми просимо людей зробити відповідальний вибір", - сказав високопосадовець США.

Як відомо, у Росії заперечують повідомлення про плани вторгнення в Україну.