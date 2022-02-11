Дипломатичні можливості зникають - оглядачі про безрезультатну зустріч радників "нормандської четвірки"

Переговори радників "нормандської четвірки" у Берліні не завершились узгодженням спільного документу. При цьому, повідомляє "Радіо Свобода", керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що сторони висловили повну прихильність режиму припинення вогню на Донбасі і вже незабаром можуть зустрітись знову.

Після зустрічі, як повідомляють РИА Новости, заступник голови Адміністрації президента Росії, учасник переговорів, Дмитро Козак заявив, що Київ саботує виконання Мінських угод, а Німеччина та Франція "із задоволенням піддаються на маніпуляції" України.

Росія, як видається, не вважає щирими запевнення Заходу щодо того, що там підтримують Мінські угоди як шлях до вирішення конфлікту.

"Але негативний результат - також результат: з'явилась повна ясність щодо того, чого варті всі ці заяви різноманітних політиків та партнерів по "нормандському формату" та їхньої відданості Мінським угодам", - заявив Козак.

Коментуючи перемовини у Берліні, кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов відзначив, що "можливості для дипломатії скорочуються".

"Не дивно", - пише про безрезультатність переговорів експерт "Німецького фонду Маршалла" Ульріх Шпек, - "Єдиний результат, який Москва прийняла би - капітуляція, а саме, що Україна приймає російську інтерпретацію Мінських угод, яка би дала Росії та її ставленикам (proxy ред.) вирішальний вплив в Україні; привівши її до російської сфери домінування".

Як повідомляв "Голос Америки", державний секретар США Ентоні Блінкен раніше заявив, що США та Україна єдині у розумінні, що Мінські угоди є шляхом до вирішення конфлікту на Донбасі. За словами Блінкена, Україна намагається виконувати "більшість" положень Мінських угод, натомість Росія "не виконала практично жодне із своїх забов'язань щодо Мінська".

"В усіх моїх розмовах із нашими українськими колегами вони лишаються відданими цьому", - заявив Блінкен.

Міністр закордонних справ Франції також нещодавно в ефірі каналу CNN заявляв, що хоча виконання Мінських угод є "нелегким" для України, влада держави "нещодавно здійснила кілька дуже хороших кроків" у цьому напрямку.

Між тим між Києвом та Заходом з одного боку - і Москвою існує принципова розбіжність щодо виконання Мінських угод, їх розуміння.

Як відзначав журналіст американського видання Buzzfeed Крістофер Міллер, Мінські угоди можуть стати шляхом до вирішення конфлікту Росії з Україною, лише, якщо будуть імплементовані "так, як їх тлумачать Україна та Захід".

"Якщо вони будуть імплементовані так, як їх розуміє Росія, тоді Мінські угоди це катастрофа для України. Ця незгода щодо інтерпретації та кроків в угодах - це головна причина, чому вони досі не дали результату", - писав Міллер.

А на думку журналіста британського видання The Gurdian, Мінські угоди "всі люблять згадувати, але ніхто не хоче втілювати (для цього є обгрунтовані причини, особливо для Києва".

Міністр закордонних справ України Кулеба на початку місяця заявляв, що "Мінські домовленості не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав'язують і яке дуже чітко відкидається". Кулеба також заявляв, що Україна не терпітиме тиску і примушування "щось десь якось імплементувати".

У той же час президент України на початку місяця говорив, передає УНІАН, що незадоволений "всіма пунктами" Мінських угод. "Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, що захищає нашу державу у тому чи іншому вигляді", - казав Володимир Зеленський.

А секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов раніше заявив, що виконання Мінських угод означає "знищення країни" та призведе до того, що Росія вимагатиме зняття західних санкцій. Данілов також застерігав Захід не наполягати на дотриманні Мінських угод Україною "у такому вигляді, як вони є зараз". За словами Данілова, це буде дуже небезпечно для України.

"Якщо суспільство не піде на такі угоди, це може спровокувати дуже складну внутрішню ситуацію, і Росія на це розраховує", - сказав Данілов.

Раніше дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова вказало, що українці не сприймають поступки Росії як гарантію тривалого миру на Донбасі.

При цьому, вказує опитування, 50% опитаних вважають, що для миру на Донбасі потрібно йти на компроміси, але далеко не на всі.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", ТСН, УНІАН.