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Вашингтон вітає готовність Москви продовжити угоду стосовно ядерної зброї

Раніше МЗС РФ заявив, що Москва готова разом із США заморозити число ядерних боєзарядів для продовження договору

Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати вітають готовність Росії продовжити угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь New START (СНО-ІІІ).

«Ми цінуємо готовність Російської Федерації домогтися прогресу в питанні контролю над ядерними озброєннями, - заявила офіційна речниця відомства Морган Ортагус. - Сполучені Штати готові негайно зустрітися для укладення угоди, виконання якої можна буде верифікувати. Ми очікуємо, що Росія уповноважить своїх дипломатів зробити те ж саме».

Росія у вівторок заявила, що готова заморозити загальну кількість ядерних боєголовок у разі аналогічного кроку з боку США, щоб продовжити договір на рік.

«Росія пропонує продовжити ДСНО (New Start - прим. ГА)на один рік і при цьому готова разом з США взяти на себе політичне зобов'язання щодо того, щоб «заморозити» на даний період кількість наявних у сторін ядерних боєзарядів, - заявив російський МЗС, підкресливши, що «заморозка» не повинна супроводжуватися жодними додатковими вимогами з боку США. - Якщо цей підхід влаштує Вашингтон, то тоді виграний у результаті продовження ДСНО час можна буде використовувати для проведення комплексних двосторонніх переговорів про майбутній контроль над ракетно-ядерними озброєннями з обов'язковим розглядом усіх чинників, що впливають на стратегічну стабільність».

Минулого тижня США відхилили пропозицію Росії про продовження пакту без жодних умов, заявивши, що будь-яка пропозиція, яка не передбачає заморожування всіх ядерних боєголовок, приречена на провал.

Деякі американські ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа зацікавлениа у тому, щоб досягнути угоди щодо ядерних озброєнь із Росією до президентських виборів, які відбудуться 3-го листопада.

Повідомлення про можливе наближення згоди з питання New START (СНО-ІІІ) критично прокоментувала Біанна Голодрига, аналітикиня каналу Сі-Ен-Ен, який президент США вважає упередженим.

"На один рік? Видається досить слабким. Очевидно, що для Трампа важливіше щось завершити перед виборами", - твітує аналітикиня.

Джеффрі Льюіс, професор Інститут міжнародних досліджень Міддлбері (Middlebury Institute of International Studies) у вівторок висловив сподівання на досягнення згоди між сторонами, але відзначив, що Росія і США "мають різні ідеї щодо заморозки існуючих ядерних сил".

"Росія описує "політичне забов'язання" без "додаткових вимог", а США описують "угоду, виконання якої можна буде верифікувати", - відзначає Льюіс, - "Попри це, я сподіваюсь, що їм це вдасться. Навіть, якщо це лише відтермінує проблему на рік".

Сенатор Боб Менендес, який є найбільш високопоставленим демократом у складі Сенатського комітету з міжнародних справ, виступив у вівторок із заявою, в якій висловив задоволенням тим, що, за словами Менендес, адміністрація Трампа прийняла позицію демократів з питання про контроль над озброєннями.

Разом з тим Менендес висловив співчуття у зв'язку з тим, що прийняте рішення є лише тимчасовим заходом, нездатним вирішити критично Вижній проблеми контролю над озброєннями, з якими країна стикається сьогодні.

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