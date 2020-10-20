Вашингтон вітає готовність Москви продовжити угоду стосовно ядерної зброї

Держдепартамент США заявив, що Сполучені Штати вітають готовність Росії продовжити угоду про скорочення стратегічних наступальних озброєнь New START (СНО-ІІІ).

«Ми цінуємо готовність Російської Федерації домогтися прогресу в питанні контролю над ядерними озброєннями, - заявила офіційна речниця відомства Морган Ортагус. - Сполучені Штати готові негайно зустрітися для укладення угоди, виконання якої можна буде верифікувати. Ми очікуємо, що Росія уповноважить своїх дипломатів зробити те ж саме».

Росія у вівторок заявила, що готова заморозити загальну кількість ядерних боєголовок у разі аналогічного кроку з боку США, щоб продовжити договір на рік.

«Росія пропонує продовжити ДСНО (New Start - прим. ГА)на один рік і при цьому готова разом з США взяти на себе політичне зобов'язання щодо того, щоб «заморозити» на даний період кількість наявних у сторін ядерних боєзарядів, - заявив російський МЗС, підкресливши, що «заморозка» не повинна супроводжуватися жодними додатковими вимогами з боку США. - Якщо цей підхід влаштує Вашингтон, то тоді виграний у результаті продовження ДСНО час можна буде використовувати для проведення комплексних двосторонніх переговорів про майбутній контроль над ракетно-ядерними озброєннями з обов'язковим розглядом усіх чинників, що впливають на стратегічну стабільність».

Минулого тижня США відхилили пропозицію Росії про продовження пакту без жодних умов, заявивши, що будь-яка пропозиція, яка не передбачає заморожування всіх ядерних боєголовок, приречена на провал.

Деякі американські ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа зацікавлениа у тому, щоб досягнути угоди щодо ядерних озброєнь із Росією до президентських виборів, які відбудуться 3-го листопада.

Повідомлення про можливе наближення згоди з питання New START (СНО-ІІІ) критично прокоментувала Біанна Голодрига, аналітикиня каналу Сі-Ен-Ен, який президент США вважає упередженим.

"На один рік? Видається досить слабким. Очевидно, що для Трампа важливіше щось завершити перед виборами", - твітує аналітикиня.

Джеффрі Льюіс, професор Інститут міжнародних досліджень Міддлбері (Middlebury Institute of International Studies) у вівторок висловив сподівання на досягнення згоди між сторонами, але відзначив, що Росія і США "мають різні ідеї щодо заморозки існуючих ядерних сил".

"Росія описує "політичне забов'язання" без "додаткових вимог", а США описують "угоду, виконання якої можна буде верифікувати", - відзначає Льюіс, - "Попри це, я сподіваюсь, що їм це вдасться. Навіть, якщо це лише відтермінує проблему на рік".

Сенатор Боб Менендес, який є найбільш високопоставленим демократом у складі Сенатського комітету з міжнародних справ, виступив у вівторок із заявою, в якій висловив задоволенням тим, що, за словами Менендес, адміністрація Трампа прийняла позицію демократів з питання про контроль над озброєннями.

Разом з тим Менендес висловив співчуття у зв'язку з тим, що прийняте рішення є лише тимчасовим заходом, нездатним вирішити критично Вижній проблеми контролю над озброєннями, з якими країна стикається сьогодні.

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