Гельсінкська комісія США підготувала законопроект про санкції проти фігурантів "списку Навального"

Голова Гельсінської комісії США сенатор Бен Кардін і член комісії сенатор Роджер Вікер минулого тижня представили ініціативу, яка вимагає від адміністрації президента Байдена оцінити можливість запровадити санкції відповідно до закону Магнітського щодо фігурантів так званого "списку Навального".

У цей список увійшли 35 осіб, яких "Фонд боротьби з корупцією", заснований опозиціонером Олексієм Навальним, звинувачує в корупції та утиску прав людини в Росії.

"Корупція - це серйозна загроза національній безпеці, - підкреслив Кардін. - Ніхто з клептократів не використовує корупцію як інструмент зовнішньої політики більш відверто, ніж ті, чиї імена назвав Олексій Навальний. Ця ініціатива гарантує, що ми захищаємо нашу систему від корупції і підтримуємо жертв клептократії в Росії".

"Сполучені Штати повинні зробити все можливе, щоб не залишити без уваги зловмисні репресивні дії Росії за кордоном, а також репресії історичних масштабів, що проводяться всередині країни. Найменше, що ми можемо зробити, - це гарантувати, що визнані корупціонери і порушники прав людини не матимуть доступу до нашої фінансової системи і не зможуть приїжджати до нашої країни", - підкреслив Вікер.

Кардін та Вікер раніше вже закликали президента Джо Байдена запровадити санкції щодо цих 35 осіб. Ініціатива вже була прийнята Палатою представників Конгресу США в межах законопроекту про оборонний бюджет.

Кілька людей зі "списку Навального", в тому числі Костянтин Ернст і Геннадій Тимченко, також були згадані в міжнародному розслідуванні, відомому як "Досьє Пандори". Щодо Тимченко вже діють американські санкції, а щодо Ернста - немає.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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