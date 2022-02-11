Фінал з американського футболу "Супербоул"-2022 у Лос-Анджелесі пройде за повних трибун і збере на сцені зірок музики

У Лос-Анджелесі закінчуються приготування до ключової події американського спорту - фіналу з американського футболу "Супербоул" - Super Bowl LVI, що відбудеться у неділю.

На полі зійдуться команди "Лос-Анджелес Ремз" й "Цинцинаті Бенгалз". У каліфорнійської команди, яка грає на домашньому стадіоні, за оцінками експертів, вищі шанси перемогти. Дивитимуться змагання близько 100 мільйонів американців.

При цьому Super Bowl-2022 цьогоріч може побити одразу кілька рекордів. Гра відбудеться на чи не найдорожчій спортивній арені у світі – новозбудованому стадіоні SoFi у Лос-Анджелесі, що обійшовся в рекордні 5,5 мільярдів доларів, може вмістити сто тисяч глядачів й пропонує VIP-умови, "які охоплюють увесь шик і гламур стилю життя Голлівуду", кажуть архітектори спортивної арени.

Традиційно "Супербоул" – це не лише спорт, а змагання між рекламодавцями за ролик, що найбільше запам’ятається глядачам. Цього року низка провідних зірок – Зендея, Арнольд Шварценнеггер, Ліндсей Логанн, Гвінет Петлроу, Снуп Догг, Сальма Хаєк, Марта Стюарт, Серена Вільямс - з’являться на телеекранах під час рекламних перерв.

"Цього року ми дійсно бачимо зірок першого ешелону – від Ідріса Ельби до Пола Радда й Сета Рогена. Скарлетт Йогансон знімається у рекламі Амазону, - каже експертка з реклами Джеані Поггі. - Ми давно не бачили цього рівня присутності зірок й кількості зірок в одній рекламі".

Перерви під час Супербоулу найдорожчий ефірний час на американському телебаченні – й цього року 30 секунд на екрані обійдуться компаніям у рекордні 7 мільйонів доларів. Один із роликів знімала оскароносна режисерка Хлої Чжао.

"Супербоул" для рекламної галузі – це як Оскар для кіноіндустрії, - пояснює Роберт Колт, професор кафедри реклами та піару Мічиганського університету. - Ми бачимо найкращі рекламні ролики, зазвичай гру дивиться понад 100 мільйонів людей, це найбільша аудиторія на американському телебаченні. "Супербоул" об’єднує глядачів різних демографічних груп: дітей, старших людей, літніх, фанатів футболу, не фанатів, які просто хочуть подивитись на шоу".



Минулорічна гра пройшла через пандемію за найменшої в історії кількості глядачів. Цього разу трибуни будуть повними, але всі фанати повинні на вході показати довідку про щеплення чи негативний тест на коронавірус, а також носити маски увесь час. При цьому респіратори N95 їм видаватимуть безкоштовно.

Окреме місце під час фіналу з американського футболу посідає музичне шоу, й цьогорічне – зібрало провідних реп-зірок - Dr. Dre, Snoop Dogg, Кендрік Ламар, Eminem та Мері Джей Блайдж. Лише трейлер-анонс виступу зібрав понад 13 мільйонів переглядів на YouTube.

Проте для мільйонів американців Super Bowl – це, передусім, важлива традиція й привід провести час удома чи в барі з друзями й родичами.