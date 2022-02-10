У січні інфляція у США склала 7.5%, демонструє найбільше зростання за 40 років

У січні споживчі ціни в США зросли на 7,5% у річному вимірі, що стало найшвидшим зростанням за чотири десятиліття, повідомляє Міністерство праці в четвер.

Як відзначає канал CNN, показники інфляції стали найгіршими з 1982-го року та виявились гіршими за очікування.

"Інфляція злетіла протягом останнього року до найвищого рівня за 40 років, завдаючи удару по американських споживачах та нівелюючи зростання заробітної плати", - пише інформаційна агенція AP.

Як відзначають в уряді США, американці стикаються з більшими витратами на автомобілі, побутові меблі та техніку. Хоча деякі з цих покупок можуть бути відкладені, на бюджетах американських родин позначається і зростання цін на найнеобхідніше - їжу - споживачі стикаються з вищими цінами на м’ясо, яйця, цитрусові, а тепер і зелень. Ціни на бензин для автомобілістів також залишаються високими.

На американців тисне і зростання цін на житло. На це вказує Але Грег Макбрайд, головний фінансовий аналітик Bankrate.com.

"Ціновий тиск на домогосподарства просто не закінчується", – заявив Макбрайд. "Ціни на нерухомість підскочили на 20% за минулий рік, також і орендна плати також підвищилися на 0,5% лише за останній місяць. Ніщо так не позначається на бюджетах родин, як значне збільшення витрат на житло, яке ми зараз спостерігаємо".

Президент США Джо Байден заявив, реагуючи на доповідь, що прогнози обіцяють суттєве послаблення інфляції до кінця 2022 року.

"Моя адміністрація продовжуватиме працювати, залучаючи усі ресурси, для перемоги у цій боротьбі", - заявив президент США.

Байден вказав на історичні досягнення США щодо створення робочих місць, зростання заробітної платні, та показників ВВП.

"Є ознаки того, що і цей виклик ми пройдемо", - сказав Байден про збільшення витрат американців на продукти харчування.

Дані щодо інфляції підхопили критики президента США у Республіканській партії.

"Інфляція за президентства Байдена щойно знову погіршилась", - твітує сенаторка-республіканка Марша Блекберн.

"Час президенту Байдену визнати, що причиною є його політика", -твітує конгресмен-республіканець Гері Палмер.

Республіканська партія, як видається, також планує використати ситуації з інфляцією на виборах, які відбудуться цієї осені.

"За однопартійної влади демократів, реальна вартість вашої заробітної плати сьогодні на 7.5% менша, ніж рік тому. Їхні неадекватні рішення викликали найгіршу інфляцію за 40 років. Ви відчуваєте це на заправці, у продуктовому магазині, кругом, де ви щось купуєте. Настав час змінити Вашингтон!" - твітує лідер республіканської меншості у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.

У Демократичній партії реагують на дані інакше.

"Хочете зроузміло пояснення для вищої інфляції? Гігантські корпорації експлуатують свою ринкову силу для підвищення цін. І очільники корпорацій вихваляються вищими прибутками. Ми маємо посилити конкуренцію та здійснити демонополізацію для зменшення цін", - твітує сенаторка-демократка Елізабет Воррен.

Як повідомляв "Голос Америки", за даними Міністерства торгівлі США, ВВП країни минулого року виріс на 5,7%. Коментуючи економічні підсумки першого року свого президентства, Джо Байден заявив, що вони демонструють, що у країні будується "американська економіка для XXI століття".

За даними уряду США, у січні у країні було створено понад 467 000 нових робочих місць. Американська економіка створює робочі місця найшвидше за 40 років, відзначив на початку місяця Байден.

У статті використано матеріали Центральної служби "Голосу Америки", CNN, AP.