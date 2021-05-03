США будуть захищати і просувати вільні, незалежні і різноманітні ЗМІ - Байден з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Президент США Джо Байден виступив із заявою з нагоди Всесвітнього дня свободи преси. ЇЇ текст розміщено на сайті Білого дому.

"Ми знову зобов'язуємося захищати і просувати вільні, незалежні і різноманітні ЗМІ по всьому світу», - відзначив президент США.

У заяві Байдена візначається - журналістика і вільні ЗМІ відігають "вічну і важливу роль" в суспільствах по всьому світу.

«Авторитарні режими намагаються підірвати вільну пресу, маніпулювати фактами або поширювати дезінформацію, в той час як через скорочення індустрії новин по всьому світу стає дедалі більше «новинних пустель» - регіонів, де немає місцевих ЗМІ. Ці нападки являють собою не що інше, як загрозу демократії в усьому світі», - підкреслив Байден у заяві.

Перед Всесвітнім днем свободи преси організації Міжнародна федерація журналістів та Європейська федерація журналістів (IFJ-EFJ) вязли участь у старті щорічної доповіді Платформи Ради Європи для просування журналістики та захисту журналістів. Доповідь вказує на серйозне погіршення свободи ЗМІ у Європі у 2020-му році. Як відзначає повідомлення на сайті "Міжнародної федерації журналістів", серед іншого, спостерігається зростання нападок на журналістів у 4 рози.

"Журналісти притягають впливових до відповідальності та допомагають будувати вільні та відкриті суспільства. У Всесвітній день свобди преси США підтвержуть нашу відданість захисту та просуванню незалежних ЗМІ вдома та за межами США", - також твітує сьогодні радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Раніше з заявою з нагоди Всесвітнього дня свободи преси виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Інформація та знання - потужні інструменти і вільна та незалежна преса є ключовою інституцією, що надає громадськості інформацію, необхідну для того, щоб відстоювати свою позицію, приймати інформовані рішення і забезпечувати відповідальність посадовців».

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