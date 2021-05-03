У Всесвітній день свободи преси посольство США закликало до правосуддя у справах Шеремета, Гонгадзе, Комарова та інших

Незалежні ЗМІ відіграють «важливу роль у захисті демократії, надаючи надійну інформацію, яка допомагає громадянам боротися з корупцією, захищати права людини та протистояти дезінформації». Про це йдеться в заяві прес-аташе посольства США в Україні Деніела Лангенкемпа, виданій у Всесвітній день свободи преси.

«У всесвітній день свободи преси Сполучені Штати засуджують погрози, переслідування і насильство стосовно журналістів та працівників ЗМІ, - наголосив Лангенкемп. - Ми закликаємо до здійснення правосуддя щодо журналістів, таких як Павло Шеремет, Георгій Гонгадзе, Вадим Комаров та інших».

Раніше з заявою з нагоди Всесвітнього дня свободи преси виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Інформація та знання - потужні інструменти і вільна та незалежна преса є ключовою інституцією, що надає громадськості інформацію, необхідну для того, щоб відстоювати свою позицію, приймати інформовані рішення і забезпечувати відповідальність посадовців».

Кількість журналістів вбитих у відповідь на їхню діяльність більш ніж подвоїлась в 2020 році, при чому найбільшу кількість таких вбивств зареєстровано в Мексиці та Афганістані

Блінкен наголосив на тому, що репресивні уряди використовують пандемію, щоб посилити утиски журналістів. Він навів дані Комітету захисту журналістів (CPJ) про те, що в 2020 році, кількість журналістів вбитих у відповідь на їхню діяльність більш ніж подвоїлась в 2020 році, при чому найбільшу кількість таких вбивств зареєстровано в Мексиці та Афганістані. За даними CPJ, кікльість журналістів, яких ув‘язнили за їхню діяльність в 2020 році досягла найвищого рівня з часу, коли організація почала збирати дані. Більшість таких ув’язнень минулого року сталась в КНР, Туреччині та Єгипті.

В Росії влада продовжує утиски незалежної журналістики, включаючи Радіо Свобода, заявив держсекретар.

Блінкен підкреслив важливість вільного інтернету для забезпечення потоку інформації у цифровому світі.

«Сполучені Штати засуджують використання часткових, або повних урядових обмежень інтернету в якості однієї з тактик для запобігання свободі виявлення онлайн та обмеження здатності незалежних журналістів служити громадськості... Сполучені Штати віддані партнерствам з представниками преси, приватним сектором, неурядовими організаціями та іншими відповідними урядами задля підтримки доступу до інформації та захисту свободи виявлення та хоробрих журналістів, які зіткнулись з залякуваннями, арештами та насильством при втіленні своїх прав», - наголосив держсекретар.

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