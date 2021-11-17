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У США планують відкрити доступ до підсилювачів вакцин для всіх дорослих - ЗМІ

На фото: Медпрацівник у Маямі, штат флорида отримує щеплення-підсилювач. Жовтень, 2021

Адміністрація Байдена може вже цього тижня розпочати процес розширення доступу до підсилювачів вакцин проти COVID-19 на все доросле населення США. Про це повідомляє американське видання Axios, посилаючись на власне джерело.

Видання вказує на дані про падіння ефективності вакцинації з часом на тлі поширення "Дельта" варіанту. Дані також вказують на те, що підсилювачі значно відновлюють захист від вірусу.

Дане ЗМІ вказує, що попри відсутність якісних даних щодо смертності та госпіталізації із COVID-19 серед повністю вакцинованих, деякі штати повідомляють про збільшення кількості захворювань серед таких осіб.

Як раніше відзначали у виданні The Washington Post, в адміністрації Байдена заявляли про плани відкрити більшості американців доступ до підсилювачів вакцин до вересня.

Як повідомляє це видання, низка американських штатів вже розширили доступ до підсилювачів в обхід вказівок федерального уряду, щоб попередити сплеск захворювання протягом свят.

The Washington Post також наводить побоювання скептиків, що просування підсилювачів може підірвати довіру до вакцин, бо может інтерпретуватись, як ознака їх неефективності.

Минулого тижня це видання також повідомляло, що в адміністрації Байдена відсутня єдність щодо питання розширення доступу до підсилювачів на всіх дорослих.

Між тим Центри з контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я США сьогодні відзначили, що із отриманням нових даних щодо ефективності вакцин для різних груп населення більшій кількості людей може бути рекомендовано підсилювачі.

У статті використано матеріали AXIOS, The Washington Post.

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