США викрили підготовку до теракту за сценарієм терактів 11 вересня

США звинувачують громадянина Кенії у плануванні атаки за сценарієм терактів, що трапились 11 вересня 2001 року. У заяві Міністерства юстиції мовиться, що Чоло Абді Абдулла планував викрасти літак у США і спрямувати його у напрямку висотного будинку. В якому саме місті він планував атаку, прокурори не уточнюють.

Абдулла - член сомалійського терористичного угруповання Аль-Шабаб, яке називають “однією з найбільш летальних” дочірніх організацій Аль-Каїди.

За версією прокурорів, Абдулла за вказівкою одного з лідерів Аль-Шабабу пройшов тренінг із навчання на пілота на Філіпінах, і готуючись до теракту вивчав недоліки у безпеці аеропортів.

Крім того, Абдулла переглядав тактики із викрадення літаків, зокрема, як проникнути у кабіну пілота, досліджував найвищі будинки у найбільших американських містах, шукав способу отримати візу у США.

30-річний Абдулла був заарештований на Філіппінах у 2019 році за місцевими звинуваченнями, але минулого тижня у вівторок його доставили у США.

“Ця справа, яка передбачає план використати літак, щоб вбити невинних людей, нагадує нам про смертельну загрозу, які продовжують становити для США радикальні ісламістські терористи. Це також підкреслює наше зобов'язання переслідувати та притягати до відповідальності кожного, хто прагне заподіяти шкоду нашій країні та нашим громадянам. Немає значення, де знаходяться терористи, що планують напади на американців, ми будемо прагнути їх виявляти і притягувати до відповідальності”, - заявив помічник Міністра юстиції з національної безпеки Джон Дімерс.

Практично через 20 років після терористичних атак 9/11, лишаються ті, хто має намір скоїти теракти проти громадян Сполучених Штатів. Ми вважаємо, що Абдулла є одним із них”, - додав помічник виконувача обов'язків директора ФБР Вільям Суіні Джуніор.

Абдуллі пред'явили звинувачення у змові з метою надання підтримки та в забезпеченні матеріальними засобами закордонної терористичної організації, у змові з метою вбивства громадян США, викрадення авіації, знищення авіаційного судна, і у змові з метою здійснення актів тероризму, що виходить за межі національних кордонів.

Якщо його провина буде доведена, Абдуллі загрожує від 20 років до пожиттєвого ув'язнення.

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