Делегація американських конгресменів прибула у Тайвань 

Делегація американських законодавців відвідує Тайвань через 12 днів після візиту до цієї острівної держави спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, що викликало обурення в Китаї.

Пекін тоді у відповідь на візит Пелосі відправив у бік Тайваню військові кораблі та авіацію.

Делегацію з п'яти осіб у Тайвані очолює сенатор-демократ від штату Массачусетс Ед Маркі. За даними Американського Інституту у Тайвані, законодавці перебуватимуть в цій країні впродовж неділі та понеділка, у рамках їхнього візиту до Азії. До делегації входять четверо демократів і одна республіканка.

Вони зустрічаються із тайванськими високопосадовцями і обговорюють відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю, інвестиції та інші питання.

МЗС Тайваню у Твітері повідомило: "Заступник міністра (закордонних справ - ред.) Юі тепло привітав у Тайвані давнього друга сенатора Маркі та його міжпартійну делегацію з когресменами Гараменді, Ловенталь, Бейєр, Амата (Радеваген - ред.). Ми дякуємо конгресменам-однодумцям за вчасний візит та непохитну підтримку".

Тайванська телекомпанія транслювала відео приземлення урядового літака США близько 7 вечора в аеропорту Суншань у Тайбеї, столиці Тайваню.

Китай вважає Тайвань своєю територією і заперечує проти будь-яких офіційних контактів з іноземними урядами.

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