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Американська мрія: від няні до власниці галереї – історія успіху української художниці. Відео
1 годину тому
Ірина Соломко
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Американська мрія: від няні до власниці галереї – історія успіху української художниці. Відео
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Оксана Танасів йшла до своєї мрії 15 років.
Американська мрія: від няні до власниці галереї – історія успіху української художниці. Відео
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Її шлях пролягав через роботу прибиральницею, нянею, навчання в університеті. Сьогодні Оксана, успішна художниця із власною галереєю поруч зі Стемфордом, у штаті Коннектикут.
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