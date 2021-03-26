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Американська мрія: від няні до власниці галереї – історія успіху української художниці. Відео

Американська мрія: від няні до власниці галереї – історія успіху української художниці. Відео
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Американська мрія: від няні до власниці галереї – історія успіху української художниці. Відео

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Оксана Танасів йшла до своєї мрії 15 років.

Її шлях пролягав через роботу прибиральницею, нянею, навчання в університеті. Сьогодні Оксана, успішна художниця із власною галереєю поруч зі Стемфордом, у штаті Коннектикут.

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