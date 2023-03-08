Розвідка США: російська армія не має потенціалу для великого наступу в Україні цього року

Російська армія ледве підтримує нинішній наступ в Україні і не буде спроможною на масштабніші наступальні дії цього року, вважають представники американської розвідки.

Виступаючи на слуханнях в Комітеті з розвідки Сенату США, директорка Національної розвідки Авріл Гейнс сказала, що російська армія не готова до «великих територіальних здобутків», бо через санкції на постачання зброї та інші обмеження, накладені Заходом, її ресурсів вистачає тільки на «поточний рівень наступальних операцій».

«Якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не знайде значних джерел постачання боєприпасів з третіх країн, їй буде дедалі складніше підтримувати навіть поточний рівень наступальних операцій у найближчі місяці, а отже, вона може повністю перейти до утримання та оборони територій, які вони зараз окупують», – сказала Гейнс, презентуючи доповідь від імені розвідувальної спільноти США.

На слуханнях Гейнс сказала, що розуміючи обмеженість своїх ресурсів, російський президент Володимир Путін, «найімовірніше, розраховує на те, що час працює на нього», і продовження війни «можливо на роки» допоможе йому досягти своїх стратегічних цілей в Україні.

За словами Гейнс, «Москва зазнала втрат, які вимагатимуть років відновлення», а отже, вона становитиме меншу звичайну військову загрозу для Європи», також не зможе діяти, як раніше, в Євразії та на глобальній арені. Але ця слабкість може означати, що Росія вживатиме асиметричні методи й шукатиме партнерів для цього.

«У результаті Росія ще більше покладатиметься на асиметричні варіанти, такі як ядерний, кібернетичний, космічний потенціал і на Китай», – сказала Гейнс на слуханнях у Сенаті.

Щодо ядерних загроз, то як вважає розвідувальне співтовариство, яке стежить за загрозливою російською риторикою, на нинішньому етапі Путін намагається таким чином відлякати Захід, щоб він перестав допомагати Україні.

«Він імовірно все ще переконаний, що Росія врешті-решт зможе перемогти Україну військовим шляхом, і хоче запобігти тому, щоб підтримка Заходу перехилила терези та призвела до конфлікту з НАТО», – наголосила Гейнс.

Також вона сказала, що американське розвідувальне співтовариство стежить за діями російських військових в Україні та «залучене до співпраці» з іншими частинами уряду США, щоб задокументувати російські злочини та притягнути Росію та російських виконавців цих злочинів до відповідальності за їхні дії. Серед злочинів російських сил вона назвала бомбардування українських енергетичних об’єктів та мереж, а також будь-яких інших об’єктів невійськового призначення, депортацію до Росії українських громадян, створення фільтраційних таборів.

За словами Гейнс, Україна також несе важкі втрати у боях на сході країни, що впливає на її спроможність провести успішний контрнаступ пізніше цієї весни.

На думку представників американської розвідки, найбільшим глобальним конкурентом США та найбільшим джерелом загроз є Китай. Серед інших загроз на слуханнях обговорювали проблеми розповсюдження ядерної зброї, тероризм, кібернапади та шкідливий вплив Росії, Північної Кореї, Китаю та Ірану.

Слухання у Комітеті з розвідки Сенату США, які відбуваються раз на рік, є можливістю для сенаторів поставити питання щодо найбільших загроз національній безпеці усім головам розвідувальних служб США, чиї агентства не проводять звичайних пресбрифінгів щодо своєї діяльності.

Під час слухань на тему «Всесвітні загрози», що проходили у середу, 8 березня, зі свідченнями, крім директорки Національної розвідки Авріл Гейнс, виступав директор ЦРУ Вільям Бернс, директор ФБР Кристофер Рей, директор Агентства національної безпеки генерал Пол Накасоне і директор розвідувального управління США генерал-лейтенант Скотт Беррієр.