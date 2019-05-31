Бізнесмени США хочуть оскаржити мита на мексиканські товари в суді

Об'єднання бізнесменів США розглядають можливість подати до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через підвищення митних тарифів на мексиканські товари.

Віце-президент впливового об'єднання бізнесменів, Американської торговельної палати, Джон Мерфі заявив про це журналістам CNBC.

В четвер Трамп оголосив про підвищення мит, починаючи з 10 червня.

У заяві на сайті Білого дому повідомляється, що у випадку, якщо Мексика не буде вживати дій з обмеження нелегальної міграції до США, мито буде зростати по 5% щомісяця до жовтня.

"Якщо буде врегульовано кризу незаконної міграції шляхом вжиття ефективних заходів з боку Мексики, що буде визначено нами в односторонньому порядку, мита буде знято, - йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому. - Якщо ж криза триватиме, мита буде підвищено до 10% з 1 липня 2019 року".

Ринки цінних паперів негативно відреагували на повідомлення про рішення адміністрації. Основні американські фондові індекси знизились на 0.75% під час ранкових торгів у п'ятницю, повідомляють ЗМІ.

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