Законодавці США закликали звільнити Сущенка та інших ув’язнених журналістів

Співголови групи на підтримку України в Палаті представників Конгресу США виступили із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та припинення переслідування інших його колег російською владою.

Заяву оприлюднено на офіційній веб-сторінці законодавця від штату Огайо Марсі Каптур.

«Ми далі стурбовані переслідуваннями та затриманнями російською владою журналістів, які не чинили злочинів, крім прагнення до правди. Свобода преси є фундаментальним принципом демократії, прозорості та верховенства права. Неправомірне поводження з журналістами, такими, як Роман Сущенко, є частиною більшої тенденції політично мотивованих переслідувань та порушення основних прав людини з боку російської влади. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи до їхнього швидкого звільнення», – йдеться в заяві, яку підписали конгресмени: демократи Марсі Каптур і Сандер Левін та республіканці Енді Гарріс та Браян Фіцпатрік.

Вони нагадують, що, за даними Комітету захисту журналістів (Сommittee to Protect Journalists), за останні 10 років у Росії були вбиті дев’ять журналістів.

30 вересня, 2016 року власний кореспондент інформаційної агенції «Укрінформ» у Франції Роман Сущенко був заарештований оперативниками ФСБ під час приватної поїздки до Москви. Його звинуватили в шпигунстві. Сущенко утримується в московській в’язниці «Лефортово». В «Укрінформ» працював 15 років, - зазначають співголови «Українського кокусу» в Палаті представників Конгресу США.

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