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- Голос Америки
Законодавці США схвалили законопроект Байдена, покликаний знизити інфляцію
У п’ятницю Палата представників США, де більшість має Демократична партія президента США Джо Байдена, схвалила «Закон про зниження інфляції», обсягом 430 мільярдів доларів. Очікується, що цей законодавчий пакет допоможе знизити ціни на ліки, що відпускаються за рецептом, та сприятиме скороченню внутрішніх викидів парникових газів.
Як кажуть оглядачі, це найбільший пакет заходів з подолання зміни клімату за історію США, який також забезпечує головну законодавчу перемогу президенту Джо Байдену перед проміжними виборами до Конгресу 8 листопада.
Законодавство дозволить системі медичного страхування Medicare домовитися про зниження цін на ліки для людей похилого віку, а також забезпечить, щоб корпорації та багаті американці сплачували необхідні податки.
Демократи кажуть, що це допоможе побороти інфляцію шляхом скорочення дефіциту федерального бюджету.
Палата представників проголосувала 220 проти 207, жоден республіканець не проголосував за ухвалення цього закону. Сенат схвалив проект закон тиждень тому після обговорення, що тривало 27-годин.
Після ухвалення законопроект був відправлений на підпис президенту.
Байден сказав, що підпише законопроект наступного тижня, а потім Білий дім проведе святкування 6 вересня на честь того, що, за його словами, було історичним законодавством.
«Ухваливши Закон про зниження інфляції, демократи Палати представників вирішили побудувати майбутнє, де кожен має шанси, а не лише ті, хто вже має силу», – написав Байден у своєму твіті.
У підготовці матеріалу була використана інформація АР та Reuters.
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Казахстан поставлятиме нафту в обхід Росії - Reuters
МОСКВА/ЛОНДОН, 12 серпня (Reuters) – З вересня Казахстан, за очікуваннями, продаватиме частину своєї нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану, оскільки країна шукає альтернативи маршруту через Росію, який Росія погрожувала закрити, повідомляють три джерела, знайомі з цим питанням.
На експорт казахської нафти припадає понад 1% світових поставок, або приблизно 1,4 мільйона барелів на день (б/д).
Протягом 20 років поставки йшли трубопроводом КТК до російського чорноморського порту Новоросійськ і звідти на світовий ринок.
У липні російський суд погрожував закрити КТК, що спонукало уряд Казахстану та великих іноземних виробників укласти альтернативні контракти.
Жодна з альтернатив не є настільки практичною, як трубопровід КТК, що підвищує ризик подальшої нестабільності на енергетичних ринках.
Невдовзі після того, як Росія вторглася в Україну в лютому, міжнародні ціни на нафту досягли 14-річного максимуму, і ціни залишаються високими - в середньому вище 100 доларів за барель у липні.
Джерело безпосередньо знайоме з цією справою, повідомило, що казахстанська державна нафтова компанія Kazmunaigaz (KMG) веде переговори з азербайджанською державною компанією SOCAR щодо дозволу на продаж 1,5 мільйона тонн казахстанської нафти через азербайджанський трубопровід на рік, який доставляє нафту до турецького середземноморського порту Джейхан.
Обсяг становить трохи більше 30 000 барелів на добу, це небагато порівняно зі звичайними 1,3-1,4 мільйонами барелів на добу, які йдуть через трубопровід КТК.
Остаточний контракт має бути підписаний наприкінці серпня, а потік трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан (BTC) розпочнеться через місяць, повідомило джерело.
Ще 3,5 мільйона тонн казахстанської сирої нафти на рік можуть почати надходити в 2023 році іншим азербайджанським трубопроводом до грузинського чорноморського порту Супса, повідомили два джерела.
У поєднанні з потоками Баку-Тбілісі-Джейхан обсяг становитиме трохи більше 100 000 барелів на день, або 8% потоків КТК. КМГ відмовився від коментарів, а SOCAR відмовилися коментувати конкретну угоду.
Шлях через Азербайджан дозволив би Казахстану обійти територію Росії. Минулого місяця BP Azerbaijan заявила, що перенаправить потоки з трубопроводу Баку-Супса на більший трубопровід BTC.
Однак новий маршрут BTC означає, що Казахстану доведеться використовувати флот невеликих танкерів, щоб транспортувати нафту через Каспійське море до Баку з порту Актау, який має обмежені вільні потужності, повідомили джерела.
ІНШІ МАРШРУТИ
Тенгізшевройл (ТШО), спільне підприємство на чолі з нафтовою компанією Chevron окремо веде переговори про власні трубопровідні та залізничні маршрути, повідомили два джерела.
Трубопровід BTC також може використовувати TCO, але джерело повідомило, що в разі згоди, для початку поставок необхідно до шести місяців. TCO відмовився від коментарів.
Ще один фактор, який заважає швидкому досягненню домовленості, — якість. Казахстанська суміш – це легка кисла нафта, яка продається зі значною знижкою порівняно з основним азербайджанським сортом BTC, який легше переробляти.
ТШО вже почав перенаправляти невеликий обсяг нафти залізницею до грузинського порту Батумі у квітні, коли через шторм частина терміналу КТК стала непридатною для використання.
Два джерела сказали, що ТШО бронює все більше залізничних перевезень, і ця кількість може ще зрости у вересні чи жовтні.
Казахстан окремо експортує до 1 мільйона тонн, або 250 000 барелів нафти Urals через російську трубопровідну систему до портів Чорного та Балтійського морів.
- Голос Америки
Естонія пропонує закрити Балтійське море для військових кораблів РФ - ЗМІ
Міністр оборони Естонії Ганно Певкур запропонував інтегрувати берегову охорону країн Балтії а також Швеції та Фінляндії, щоб мати можливість перекрити вихід із Фінської протоки для російських військових кораблів.
Про це посадовець сказав в інтерв'ю фінській газеті Iltalehti під час свого візиту до країни, пише ERR.news.
Така інтеграція а також інтеграція протиповітряної оборони в регіоні стала можливою, після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, вважає Певкур.
"Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО, після приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО", - наводить видання слова посадовця. Певкур також наголосив на важливості інтеграції протиповітряної оборони: "Фінський повітряний простір неможливо захистити, якщо естонський повітряний простір не захищено і навпаки. Винищувачі пролітають 80-кілометрову Фінську протоку за лічені хвилини".
Союзники по НАТО домовились про посилення оборони східного флангу НАТО під час саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня. Тоді президент США Джо Байден оголосив про плани США збільшити кількість військових, які на ротаційній основі розміщуються в країнах Балтії а також утримувати контингент в Румунії.
Щоб зміцнити оборону Європи, США також планують надіслати два F-35 до Великої Британії, співпрацюватимуть із Німеччиною та Італією в сфері зміцнення оборони. Також, вказав Байден, США збільшать кількість американських кораблів на базі Рота в Іспанії з 4 до 6.
9-10 серпня очільник Пентагону Ллойд Остін відвідав регіон. Під час візиту до Латвії, Остін заявив, що США збільшують розміщеннята військових в Балтії: "Ми посилюємо розміщення наших сил на ротаційній основі в регіоні і інтенсифікуємо навчання разом із союзниками з Балтії, щоб далі зміцнити нашу боєготовність в регіоні", - сказав Остін перез зустріччю з прем'єр-міністром Латвії Артурсом Крісжанісом в середу.
Остін відвідав латвійську базу ВПС в Лілварде, де зустрівся з американськими військовими. В країні на ротаційній основі перебувають 600 американських солдатів.
- Голос Америки
США непокоять незаконні "вироки" іноземцям на окупованих територіях України
Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння, через незаконні вироки на окупованому сході України.
"Нас непокоять повідомлення про те, що незаконна влада на сході України виносить вироки британцям, шведам, канадцям, - написав Блінкен у Twitter. - Росія та її проксі зобов'язані поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист військовополонених".
Раніше видання Інтерфакс повідомляло, що 15 серпня в так званому "ДНР" відбудеться "суд" щодо трьох британців, Джона Гардінга, Ендрю Гілла та Ділана Гілі, а також громадянина Швеції Матіаса Густавссона та хорвата Векослава Пребега, яким російські проксі-сили висунули звинувачення у тому, що вони були "бойовиками". Їм загрожує смертна кара.
Видання the Mirror наводить слова речника Міністерства закордонних справ Британії: "Ми засуджуємо експлуатацію військовополонених та затриманих цивільних з політичною метою і обговорювали це з Росією. Ми перебуваємо в постійному контакті з урядом України щодо цих справ і повністю підтримуємо їхні зусилля зі звільнення".
В червні двох британців, Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма, які служили в лавах ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення, засудили до смертної кари в так званій "ДНР". Проти таких дії російських проксі-сил висловились США, Британія, Канада та інші.
Обшук у Трампа стосувався можливого порушення закону про шпигунство
Міністерство юстиції США розслідує дії колишнього президента Дональда Трампа в ключі можливих порушень Закону про шпигунство та інших порушень, після того, як на початку цього тижня Федеральне бюро розслідувань вилучило 11 пакетів секретних документів у його будинку у Флориді, Мар-а-Лаго.
Окружний суд Південного округу Флориди у США в п’ятницю оприлюднив ордер на обшук, у якому визначено три федеральні злочини, які Міністерство юстиції розслідує в контексті дій Трампа: порушення Закону про шпигунство, перешкоджання правосуддю та злочинне поводження з державними документами.
Наразі нікому не висунули звинувачення.
Розписка видана під час обшуку показала, що агенти ФБР вилучили понад 20 ящиків документів, деякі з яких мали гриф «цілком таємно», «секретно» та «конфіденційно», а також «Потенційний президентський архів», «Різні секретні документи», фотографії та рукописні нотатки.
Згідно з ордером, обшук проводили в офісі Трампа, «усіх складських приміщеннях та інших кімнатах всередині приміщень, які використовувалися або доступні для використання» Трампом і його співробітниками, і «в яких могли бути ящики або документи , включно з усіма спорудами чи будівлями в маєтку».
Обшук особисто схвалив генеральний прокурор Меррік Гарленд, який у четвер заявив, що Міністерство юстиції «не приймає таке рішення легковажно» і, де це можливо, «шукатиме менш інтрузивних засобів» замість обшуку та звужуватиме масштаб будь-якого розпочатого пошуку".
Закон про шпигунство
Закон про шпигунство 1917 року забороняє отримувати інформацію, записувати зображення чи копіювати описи будь-якої інформації, що стосується національної оборони, якщо є підстави вважати, що ця інформація може бути використана для шкоди Сполученим Штатам або на користь будь-якої іноземної держави.
Цей закон виходить за рамки «шпигунської» діяльності та включає злочини, пов’язані з неправильним поводженням із секретними матеріалами.
Незалежно від того, чи опиниться Трамп під загрозою кримінального переслідування, ця справа вже завдає шкоди національній безпеці, сказав дослідник Джорджтаунського університету Пол Р. Піллар, який 28 років працював у Центральному розвідувальному управлінні.
«Деякі розвідки негайно подумають про те, як це використати», — сказав Піллар Голосу Америки.
Навіть тепер, коли документи перебувають у ФБР, сказав Піллар, ймовірно, деякі особи мали доступ до них і тепер стали потенційними цілями вербування для джерел іноземної розвідки.
Через такі порушення, за словами Піллара, розвідувальні служби США повинні будуть зменшити «можливу шкоду джерелам і методам розвідки», зокрема людським джерелам розвідки, таким як інформатори, які тепер можуть опинитися в небезпеці через те, що їх особистість може бути виявлена.
Іноземні уряди також перевірятимуть, чи може будь-який із матеріалів бути для них незручним або шкідливим. На одному з документів, вилучених із дому Трампа, було написано «Інформація: президент Франції».
Реакція Трампа
Трамп у відповідь безпідставно звинуватив колишнього президента Барака Обаму, що той, буцімто залишив собі секретні документи після відходу з посади.
«Президент Барак Хусейн Обама зберігав 33 мільйони сторінок документів, більшість із яких засекречені, — написав Трамп у заяві. - Скільки з них стосувалися ядерної зброї? Кажуть, багато!»
Національний архів негайно опублікував заяву, яка спростовує це, заявивши, що вони «взяли на себе виключну юридичну та фізичну опіку» над президентськими документами Обами після того, як він залишив посаду.
Безпрецедентний крок від ФБР і Міністерства юстиції спонукали найближчих союзників колишнього президента до критики адміністрації Байдена.
“Республіканці Палати представників віддані негайному нагляду, притягненню до відповідальності та повному розслідуванню, щоб забезпечити необхідну прозорість і відповісти американському народу щодо використання Джо Байденом та його адміністрацією Міністерства юстиції та ФБР проти його політичного опонента», – заявила республіканка Еліз Стефанік, конгресвумен з Нью-Йорка.
«Президент Дональд Трамп є найвірогіднішим політичним опонентом Джо Байдена у 2024 році, а до важливих проміжних виборів залишилося менше 100 днів», - сказала вона.
Джефф Селдін також працював над цією статтею.
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