Законодавці США схвалили законопроект Байдена, покликаний знизити інфляцію

У п’ятницю Палата представників США, де більшість має Демократична партія президента США Джо Байдена, схвалила «Закон про зниження інфляції», обсягом 430 мільярдів доларів. Очікується, що цей законодавчий пакет допоможе знизити ціни на ліки, що відпускаються за рецептом, та сприятиме скороченню внутрішніх викидів парникових газів.

Як кажуть оглядачі, це найбільший пакет заходів з подолання зміни клімату за історію США, який також забезпечує головну законодавчу перемогу президенту Джо Байдену перед проміжними виборами до Конгресу 8 листопада.

Законодавство дозволить системі медичного страхування Medicare домовитися про зниження цін на ліки для людей похилого віку, а також забезпечить, щоб корпорації та багаті американці сплачували необхідні податки.

Демократи кажуть, що це допоможе побороти інфляцію шляхом скорочення дефіциту федерального бюджету.

Палата представників проголосувала 220 проти 207, жоден республіканець не проголосував за ухвалення цього закону. Сенат схвалив проект закон тиждень тому після обговорення, що тривало 27-годин.

Після ухвалення законопроект був відправлений на підпис президенту.

Байден сказав, що підпише законопроект наступного тижня, а потім Білий дім проведе святкування 6 вересня на честь того, що, за його словами, було історичним законодавством.

«Ухваливши Закон про зниження інфляції, демократи Палати представників вирішили побудувати майбутнє, де кожен має шанси, а не лише ті, хто вже має силу», – написав Байден у своєму твіті.

У підготовці матеріалу була використана інформація АР та Reuters.