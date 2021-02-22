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Міністри закордонних справ ЄС говорять про додаткові санкції щодо Росії за Навального

Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Борель перед початком наради міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі 22 лютого 2021 р.

Чільні дипломати Європейського Союзу кажуть про наміри запровадити додаткові санкції щодо Москви у відповідь на те, що Брюссель називає новими порушеннями прав людини російською владою.

Йдеться про визначення низки російських посадовців, яким Євросоюз може заборонити в'їзд, а також заморозити їхні активи відповідно до нового європейського закону - відповідника американського «Акту Магнітського».

Я - за те, щоб дати вказівку про розробку додаткових санкцій.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини

Приводом для закликів до санкцій стали судові рішення у Росії про кількарічне ув'язнення російського опозиційного діяча Олексія Навального, арешт якого у січні викликав хвилю демонстрацій у Росії, що були жорстоко розігнані.

Навальний повернувся в Москві з Німеччини, де його понад півроку лікували після спроби вбивства у Росії нервово-паралітичною отрутою.

Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Борель сказав у понеділок у Брюсселі перед початком наради міністрів, що важливо, аби усі представники дійшли спільної думки.

«Зрозуміло, що Росія стала на шлях протистояння з Європейським Союзом. У справі Навального йдеться про відмову взаємодіяти, включно з відмовою виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Важливе обговорення на раді міністрів закордонних справ буде стосовно того, як на це відповідати. Я сподіваюся, що ми зробимо це спільно і рішуче», - заявив Борель, який нещодавно гостро критикував Росію після свого першого візиту до Москви.

Олексій Навальний у суді на слуханні звинувачень про образу російського ветерана Другої Світової війни. 12 лютого 2021 р.
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Представник Німеччини, міністр закордонних справ Гайко Маас, закликав колег схвалити рішення про приготування до санкцій проти Росії.

«Я - за те, щоб дати вказівку про розробку додаткових санкцій, складення списку конкретних осіб», - сказав Гайко Маас, коментуючи справу Навального.

«Водночас нам також треба поговорити, як зберігати конструктивний діалог з Росією навіть в умовах цього погіршення відносин», - додав німецький урядовець.

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