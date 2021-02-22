Міністри закордонних справ ЄС говорять про додаткові санкції щодо Росії за Навального

Чільні дипломати Європейського Союзу кажуть про наміри запровадити додаткові санкції щодо Москви у відповідь на те, що Брюссель називає новими порушеннями прав людини російською владою.

Йдеться про визначення низки російських посадовців, яким Євросоюз може заборонити в'їзд, а також заморозити їхні активи відповідно до нового європейського закону - відповідника американського «Акту Магнітського».

Я - за те, щоб дати вказівку про розробку додаткових санкцій.

Приводом для закликів до санкцій стали судові рішення у Росії про кількарічне ув'язнення російського опозиційного діяча Олексія Навального, арешт якого у січні викликав хвилю демонстрацій у Росії, що були жорстоко розігнані.

Навальний повернувся в Москві з Німеччини, де його понад півроку лікували після спроби вбивства у Росії нервово-паралітичною отрутою.

Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Борель сказав у понеділок у Брюсселі перед початком наради міністрів, що важливо, аби усі представники дійшли спільної думки.

«Зрозуміло, що Росія стала на шлях протистояння з Європейським Союзом. У справі Навального йдеться про відмову взаємодіяти, включно з відмовою виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Важливе обговорення на раді міністрів закордонних справ буде стосовно того, як на це відповідати. Я сподіваюся, що ми зробимо це спільно і рішуче», - заявив Борель, який нещодавно гостро критикував Росію після свого першого візиту до Москви.

Представник Німеччини, міністр закордонних справ Гайко Маас, закликав колег схвалити рішення про приготування до санкцій проти Росії.

«Я - за те, щоб дати вказівку про розробку додаткових санкцій, складення списку конкретних осіб», - сказав Гайко Маас, коментуючи справу Навального.

«Водночас нам також треба поговорити, як зберігати конструктивний діалог з Росією навіть в умовах цього погіршення відносин», - додав німецький урядовець.

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