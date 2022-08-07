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Amnesty International шкодує про страждання та обурення, які викликав їх звіт
Міжнародна організація Amnesty International відреагувала на критику її останнього звіту, в якому організація звинувачує ЗСУ в створенні загрози цивільному населенню. Про це в організації заявили у комунікації з агентством Reuters.
Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш прес-реліз про бойову тактику українських військових.Amnesty International
«Amnesty International глибоко шкодує про страждання та обурення, які викликав наш прес-реліз про бойову тактику українських військових», – заявили в Amnesty International.
В організації не заперечують попередні висновки, про які йшлось у звіті, але заявляють, що шкодуть про біль, який спричинили: «Пріоритетом Amnesty International у цьому та в будь-якому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Дійсно, це було нашою єдиною метою, коли ми оприлюднили останнє дослідження. Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль».
Не вщухає критика на адресу Amnesty International за її доповідь про порушення гуманітарного права, опубліковану в четвер, у якій правозахисна організація звинуватила українські сили в тому, що вони піддають ризику життя цивільних осіб.
У звіті йдеться, що українські військові розміщували військові бази у школах та лікарнях та завдавали ударів з житлових районів. За словами звіту, це викликало у відповідь вогонь з боку Росії, чим наражало на небезпеку цивільне населення. Як заявила Amnesty International, вона задокументувала порушення Україною законів війни, коли її війська діяли в населених пунктах.
Звіт викликав різкий осуд з боку українських офіційних осіб та звинувачення у відповідь від керівництва Amnesty International.
На підтримку України виступив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичус, який назвав оцінку Amnesty International «цілком хибною». Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, не називаючи організацію по імені, підтримала точку зору українців. «Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б», – написала представниця Британії в Україні. Цю ж думку висловила і посолка США в Україні Бріджит Брінк.
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- Голос Америки
МАГАТЕ: Обстріли Запорізької АЕС можуть призвести до ядерної катастрофи
Бої навколо Запорізької атомної станції збільшують ризики ядерної катастрофи. Про це заявив директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
«Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофи», – заявив у заяві генеральний директор МАГАТЕ.
Рафаель Гроссі також підтвердив готовніть прибути на Запорізьку атомну станцію з експертною місією МАГАТЕ. «Я рішуче й терміново закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкта з його шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, які здійснюються на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї чи проти її персоналу», - заявив Гроссі.
Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює цілком реальний ризик ядерної катастрофидиректор ядерної агенції ООН МАГАТЕ Рафаель Гроссі
3 серпня директор ядерної агенції ООН МАГАТЕ вже попереджав, що найбільша в Європі атомна електростанція в Україні «повністю вийшла з-під контролю», і звернувся до Росії та України з проханням негайно дозволити експертам відвідати комплекс для стабілізації ситуації та уникнути ядерної аварії.
Запорізька АЕС окупована російською армією, але на ній продовжують працювати українські фахівці. По території станції було завдано авіаударів, у здійсненні яких Москва і Київ звинувачують одне одного.
Нагадаємо, що верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель засудив дії російських військ навколо Запорізької АЕС. У своїй заяві найвищий європейський дипломат назвав дії Росії «серйозним та безвідповідальним порушенням правил ядерної безпеки» та закликав Росію надати доступ до ядерного об’єкту експертам з Міжнародного агентства з ядерної енергії, МАГАТЕ.
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- Голос Америки
МЗС Грузії: Росія продовжує розширювати свій незаконний контроль на окупованих територіях
Через чотирнадцять років після російського вторгнення до Грузії Російська Федерація продовжує порушувати угоду про припинення вогню, укладену за посередництва Євросоюзу і розширює свій незаконний контроль на грузинських окупованих територіях. Про це йдеться в заяві МЗС Грузії, присвяченій роковинам російсько-грузинської війни.
«Зводячи колючий дріт та інші загородження на лінії окупації, незаконно арештовуючи та викрадаючи людей, грубо порушуючи права людини, здійснюючи етнічну дискримінацію грузинів, Росія завдає удару по безпеці, правам людини та гуманітарному середовищу на місцях, тим самим, серед іншого, намагається ізолювати людей , що проживають на окупованих територіях, від решти Грузії та міжнародної спільноти», — заявляють у грузинському МЗС.
У МЗС Грузії зазначають, що в даному контексті «переломне значення» мало рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі про серпневу війну, винесену 21 січня 2021 року. Як підкреслюють у МЗС, ЄСПЛ встановив, що саме Росія несе відповідальність за порушення прав людини в окупованих регіонах і що виходячи з цього, марними виявилися багаторічні спроби Росії уникнути правової відповідальності за окупацію та злочини, що скоюються в Абхазії та Цхінвальському регіоні.
Тбілісі підтверджує політику мирного врегулювання російсько-грузинського конфлікту і дякує міжнародному співтовариству за підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни.
«Ця підтримка набуває особливого значення сьогодні, коли Росія своєю військовою агресією проти України продовжує порушувати принципи міжнародного права та підриває безпеку Європи», - йдеться у заяві.
Тбілісі закликає Москву виконати взяті на себе зобов'язання, припинити окупацію грузинських територій та відкликати визнання так званої незалежності грузинських регіонів.
Нагадаємо, то в результаті російсько-грузинської війни Росія у 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії та Південної Осетії – та перекинула додаткові війська та озброєння на свої військові бази на цих територіях. Усі держави світу – за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру та Сирії – розглядають ці регіони як територію Грузії, яка знаходиться під російською окупацією.
У зв'язку з роковинами серпневої війни посольство Сполучених Штатів у Грузії поширило відеозвернення.
«Ми пам'ятаємо, як усе почалося, ми пам'ятаємо сьогоднішній день, ми пам'ятаємо про вторгнення російської армії до Грузії, ми не забудемо про десятки тисяч біженців, ми не забудемо про жертви, ми продовжимо працювати для миру, ми стоятимемо разом із Грузією», - йдеться у відеозверненні, записаному співробітниками американського посольства.
Заяву поширив і Євросоюз, в якому «суворо і одностайно» засудив «безпідставну і невиправдану агресивну війну» Росії проти України, а також визнання Росією сепаратистських грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії та присутність її збройних сил на цих територіях.
У заяві сказано, що «бордеризація» (тобто перенесення російськими військовими лінії окупації вглиб підконтрольної Тбілісі території), порушення прав людини, незаконні затримання та обмеження на свободу пересування в зоні поділу сторін є порушенням як міжнародного права, так і зобов'язань , взятих на себе Росією за згодою від 12 серпня 2008 року.
"Підтверджуємо тверду підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах міжнародно визнаних кордонів країни", - йдеться у заяві Євросоюзу.
Спеціальну заяву розповсюдило і МЗС України заявивши, що російська агресія в Україні є результатом того, що у 2008 році світова спільнота не відреагувала належним чином на вторгнення РФ до Грузії.
«Не отримавши належної реакції світового співтовариства на агресію проти Грузії, в 2014 році росія продовжила загарбницькі дії в Україні – окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України.
Переконані, що зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію», - йдеться у заяві МЗС.
У відомстві додали, що Росія повинна «деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність».
Внаслідок російської агресії у серпні 2008 року, згідно з грузинськими даними, з грузинської сторони загинули 412 осіб, з них 169 військових; поранення отримали 1747 осіб. При цьому 130 тисяч громадян були змушені залишити свої будинки. Внаслідок російської інтервенції було зруйновано 35 000 житлових будинків та 53 сіл. Росія окупувала 5 грузинських долин та 125 сіл.
Британська розвідка: принаймні 10 російських генералів загинули у війні Росії проти України
З початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло принаймні 10 російських генералів. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
«Щонайменше 10 російських генералів убиті на полі бою в Україні», - йдеться у звіті британської розвідки. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, це разом із звільненнями в командуванні російської армії впливає на злагодженість російського керівництва армії, сприяє тактичним і оперативним труднощам Росії.
Щонайменше 10 російських генералів убиті на полі бою в УкраїніМіністерство оборони Великої Британії
За даними британської розвідки, з лютого 2022 року через неефективність збройних сил РФ було звільнено 6 командирів російської армії. Зокрема, у травні з посади командувача Східного військового округу був звільнений генерал-полковник Олександр Чайко, а генерал-полковник Олександр Журавльов – командувач Західного військового округу з 2018 року – не брав участі у святкуванні дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня, і, найімовірніше, його замінив генерал-лейтенант Володимир Кочетков. Генерал Олександр Дворніков був відсторонений від командування операцією в Україні, а генерал Сергій Суровікін прийняв командування Південною групою військ від генерала Генадія Жидка.
У звіті вказано, що «погана робота збройних сил Росії під час вторгнення в Україну дорого обійшлась РФ».
Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) заявляють, що російські окупаційні сили на тимчасово окупованих територіях мають справу із триваючою українською партизанською діяльністю і цивільним опором.
Нагадаємо, що один з провідних фахівців у галузі стратегічних досліджень Великої Британії, почесний професор військових досліджень в Королівському коледжі Лондона, Лоуренс Фрідман заявив, що причина у тому, що росіяни мають проблеми з надходженням сучасної зброї та заміною особового складу, який швидко вибуває. На його думку, хід війни з Росією змінився на користь України, і українські війська мають "вікно можливостей", щоб почати наступ на півдні.
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Санкції ЄС «позбавляють Росію ресурсів для ведення війни» – Боррель
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що санкції Європейського Союзу мають «серйозні наслідки» для Росії і «позбавляють Росію багатьох ресурсів для ведення війни».
Про це головний дипломат ЄС написав на сторінці у своєму твітері.
«Наші санкції вже мають серйозні наслідки для Росії в стратегічних секторах: оборона, нафтова та автомобільна промисловість, авіакомпанії. Навіть якщо санкції не змінять російську траєкторію в короткостроковій перспективі, вони позбавляють Росію багатьох ресурсів для ведення війни», – написав Боррель.
Якби не санкції, каже Боррель, Росія мала б усе, що вона хотіла так, як вона хотіла, а санкції накладають дуже високу ціну на її дії, вважає Боррель.
«Без санкцій Росія буде «сидіти на двох стільцях». З санкціями вона буде змушена «вибирати між маслом і зброєю», замикаючи Путіна в лещата, які поступово стискаються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою», – написав Боррель, у твіттері, запрошуючи читачів озноймитися з його аналізом того, як санкції вплинули на економічне та політичне становище Росії, яке на початку серпня опублікував Мадридський університет.
21 липня 2022 року Рада Європейського Союзу прийняла новий, сьомий пакет санкцій, метою яких є змусити Росію припинити свою агресію проти України. Загалом до санаційного списку потрапили 1 229 фізичних осіб, а також 110 компаній і організацій.
Росія стверджує, що санкції шкодять більше європейським країнам, ніж Москві. Ціни на енергоносії виросли в кілька разів, в країнах ЄС піднялася інфляція.
Однак нове дослідження команди Єльського університету доходить висновку, що санкції працюють і мають «катастрофічний вплив» на економіку Росії. У Кремля закінчуються гроші, промисловість зупиняється, більше 1000 компаній виходять з Росії, що ставить під удар 40% російскої економіки, говорять дослідники.
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