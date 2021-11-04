Росіянина, який надавав інформацію для розслідування зв'язків кампанії Трампа з Росією, заарештовано у США

Росіянина Ігоря Данченка, який в 2016 році надавав інформацію для досьє про можливі зв'язки передвиборчої кампанії Дональда Трампа з Росією, обвинувачено в наданні неправдивої інформації ФБР. Про це оголосив сьогодні спецпрокурор США Джон Дурхем, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства юстиції США.

Досьє, відоме як "Досьє Стіла" складала британська розвідувальна компанія під керівництвом колишнього британського розвідника Кристофера Стіла. В 2016 році досьє було передано ФБР і його інформація стала підставою для відстежування деяких помічників Трампа, пише АР.

У звинуваченні вказується, що в 2017 році Данченко надав неправдиві дані щодо джерел інформації, включеної у досьє. Зокрема, йдеться про те, що Данченко буцімто заявив, що отримав певну інформацію з анонімного дзвінка, який, на його переконання, був від певної особи, але, йдеться в обвинуваченні, він знав, що це неправда. За заявою, інформація від анонімного джерела, буцімто, містила інформацію щодо можливого спілкування між виборчим штабом Трампа та російськими посадовцями і що співрозмовник вказував на можливу допомогу Кремля Трампові на президентських виборах.

В Мін'юсті США вказують, що йдеться про звинувачення, які ще не доведено в суді.

Арешти проведено а рамках розслідування, яке веде спецпрокурор США Джон Дурхем. Його було призначено на посаду за часів президентства Дональда Трампа в 2019 році. Адміністрація тогочасного президента Трампа заявляла про те, що звинувачення штабу президента у зв'язках з Росією є політизованими. Демократи, натомість, звинувачували розслідування Дурхема в політизації справи, однак після приходу до влади президент-демократ Джо Байден його не зупинив, пише АР.

Окремо, спецпрокурор США Роберт Мюллер в 2019 році провів слідство, яке встановило масштабні спроби втручання Росії до президентських виборів у США та підтвердило відсутність змови між передвиборчою кампанією Трампа та росіянами.

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