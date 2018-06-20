Держдеп привітав Україну з ухваленням закону про Антикорупційний суд і хоче правок

Державний департамент США вітає Україну із ухваленням закону, який дозволить створити незалежний антикорупційний суд. Про це йдеться у заяві речниці Держдепу, яку отримав "Голос Америки".

"Ми задоволені тим, що це важливе законодавство отримало широку підтримку у Верховній раді і було проголосоване. Це важливий крок до досягнення європейського майбутнього, якого народ України вимагав під час Револції Гідності", - йдеться у заяві.

Рада має швидко внести зміни до закону для того, щоб майбутній суд був здатен розглядати справи в межах його юрисдикції, включно з існуючими справами щодо корупції

Державний департамент також привітав заяву директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард, яка напередодні закликала Україну підтримати правки до законодавства про Антикорупційний суд.

"Вона (Крістін Лаґард) та Президент Порошенко погодились, що Рада має швидко внести зміни до закону, щоб майбутній суд був здатен розглядати справи в межах його юрисдикції, включно із існуючими справами щодо корупції, та ухвалила додаткове законодавство для формального створення суду. Ці кроки гарантують, що суд буде здатен згорнути корупцію, яка загрожує національній безпеці України, її заможності та демократичному розвитку", - йдеться у заяві.

Раніше Міжнародний валютний фонд привітав ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд, але звернув увагу на необхідність голосування правок, які гарантуватимуть суду можливість розглядати усі справи в його юрисдиції, включно із апеляціями щодо релевантних рішень судів першої інстанції.

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