МВФ вітає закон про Антикорупційний суд, але потрібні правки

Міжнародний валютний фонд вітає ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд, але звертає увагу на необхідність голосування правок, які гарантуватимуть суду можливість розглядати усі справи в його юрисдиції, включно із апеляціями щодо релевантних рішень судів першої інстанції.

Про це йдеться у заяві виконавчого директора Міжнародного валютного Фонду Крістін Лаґард, яка розміщена на сайті МВФ.

Заява оприлюднена після телефонної розмови із президентом України Петром Порошенко напередодні.

"Мене обнадіює ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд українським парламентом, яке є важливим кроком уперед у боротьбі з корупцією, яку веде влада. Новий закон прокладає шлях до створення незалежного та сильного антикорупцінойого суду, які разом із існуючими інститутами (НАБУ та Спеціальним антикорупційним прокурором) зробить свій внесок до забезпечення підзвітності та правосуддя, якого народ України вимагає від своєї влади", - йдеться у заяві.

"Через це, я віддала належне президенту за проявлене лідерство, яке зробило можливим ухвалення закону, та привітала його намір забезпечити початок роботи суду до кінця цього року. Ми погодились на важливості швидкого ухвалення парламентом представленого президентом закону для формального створення суду, а також і неохідних правок, для відновлення вимоги про те, що Вищий антикорупційний суд розглядатиме всі справи у його юрисдикції включно із апеляціями щодо релевантних рішень судів першої інстанції, як це і було зазначено у законі, ухваленому у першому читанні", - говориться у заяві.

"Ми також погодились тісно співпрацювати, включно і з урядом з метою вчасної імплементанції цих та інших дій, зокрема тих, що стосуються цін на газ та бюджету, які є критичними для того, щоб уможливити завершення поточного перегляду в рамках програми підтримки України МВФ", - йдеться у заяві на сайті МВФ.

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