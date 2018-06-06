Напередодні голосування у Верховній раді за створення Вищого антикорупційного суду, Західні уряди та провідні експерти наголошують на важливості ухвалення змістовного закону, який врахує міжнародну критику та гарантуватиме незалежність нового судового органу. Саме від цього залежатиме, чи отримає Україна конче необхідну фінансову підтримку, звертають увагу оглядачі.

Закликаю Україну дослухатись до міжнародних рекомендацій

"Голосування за антикорупційний суд у Раді це момент істини для України: маючи 20 мільярдів доларів боргу, які вимагають погашення та 18.4 мільярдів доларів валютних резервів, Україні потрібна допомога МВФ", - пише Балаш Ярабік з дослідницького центру Carnegie. При цьому експерт звертає увагу на те, що невиконання вимоги Міжнародного валютного фонду вже обернулося для Києва затримками в отриманні коштів від МВФ.

(чорне на графіку - це запланована допомога Україні у разі виконання вимог, червоне - реально отримані Україною кошти)

У питанні законопроектів щодо антикорупційного суду каменем спотикання між Україною та міжнародною спільнотою є, зокрема, положення щодо права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. На останньому наполягає Захід. Свою позицію щодо майбутнього антикорупційного суду вже висловити ЄС, МВФ та Світовий банк.

Впливове видання Bloomberg також відзначало у червні, що міжнародні інвестори розраховують, що Рада підтримає створення антикорупційного суду відповідно до міжнародних вимог. Видання писало, що залежно від результатів голосування у Раді у четвер, криза в Україні може загостритись.

Кризу в Україні у разі невдачі зі створення незалежного Антикорупційного суду передбачає і журналіст Бен Аріс.

"Завтра Україна голосуватиме за остаточну редакцію закону проти антикорупційний суд. Якщо голосування буде провалено, угода із МВФ - мертва (на деякий час), і тоді на Україну очікує нова криза, адже боргова угода Яресько добігає кінця наступного року. Угода з МВФ вже заморожена де-факто і Україні конче необхідні гроші. Лише подивіться на промовисті цифри", - твітує Аріс.

Раніше, у разі непідтримки у Раді законопроекту, який враховує вимоги МВФ пообіцяв подати у відставку голова уряду України Володимир Гройсман. А Олександр Данилюк (на той момент міністр фінансів України) пов’язав ухвалення закону про Вищий антикорупційний суд у редакції, якої вимагає МВФ, зі здатністю виконувати державний бюджет у другій половині року.

У вівторок Державний департамент США закликав виносити на голосування законопроекти вже узгодженні із МВФ.

"Закликаємо уряд України обговорити законодавчі пропозиції напряму із МВФ та ухвалити закон, який відповідатиме вимогам МВФ", - заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство про створення антикорупційного суду має відводити центральну роль Раді міжнародних експертів, щоб гарантувати відбір кваліфікованих суддів", - йдеться у заяві.

Дослухатись до міжнародних рекомендацій закликав і голова зовнішньополітичного відомства Данії.

"Бій проти корупції в Україні завтра пройде важливий етап, коли Рада голосуватиме за створення Вищого антикорупційного суду. Закликаю Україну прислухатись до міжнародних рекомендацій", - твітує міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсон.

Також найбільша політична група Європейського парламенту "Європейська народна партія" заявила, що Європарламент не голосуватиме наступного тижня за надання Україні макрофінансової допомоги, якщо Рада не підтримає створення Вищого антикорупційного суду в Україні.

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