США закликали Україну створювати антикорупційний суд на основі вимог МВФ

США закликають уряд України запровадити глибокі, всеохопні та вчасні реформи, які віддзеркалюють вимоги українців під час Революції гідності: покінчити із системною корупцією, швидке економічне зростання та європейське майбутнє для всіх українців. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт, яку отримав кореспондент "Голосу Америки" Стів Герман.

"Запровадження справді незалежного антикорупційного суду це найбільш важливий, негайний крок, який може зробити уряд України для того, щоб задовольнити ці вимоги та скоротити корупцію, яка продовжує загрожувати національній безпеці України, її добробуту та економічному розвитку", - йдеться у заяві.

Заява відзначає, що США цілковито підтримують МВФ, який ухвалить рішення щодо того, чи новий закон про створення суду відповідає забов'язання України у відповідності до програми МВФ.

США хочуть чітко заявити, що законодавство про створення суду має задовольняти МВФ, який надає важливу фінансову допомогу уряду України

"Ми погоджуємося з МВФ, що будь-яке законодавство про створення антикорупційного суду має відводити центральну роль Раді міжнародних експертів, щоб гарантувати відбір кваліфікованих суддів", - йдеться у заяві.

"США хочуть чітко заявити, що законодавство про створення суду має задовольняти МВФ, який надає важливу фінансову допомогу уряду України. Тому ми закликаємо уряд України обговорити законодавчі пропозиції напряму із МВФ та ухвалити закон, який відповідатиме вимогам МВФ. Антикорупційний суд має виконати важливу роботу на благо народу України", - говориться у заяві.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.

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