Компанія Apple почала ділитися з владою даними про пересування користувачів Apple Maps

Компанія Apple оголосила у вівторок, що надає державним органам у сфері охорони здоров’я дані Apple Maps, щоб допомогти проаналізувати, як користувачі пересуваються у час пандемії коронавірусу.

Apple Maps може визначити скільки людей користуються авто, їздять у публічному транспорті чи ходять пішки у 63 країнах світу та регіонах. Таким чином, кажуть в компанії, вони допоможуть урядам та працівникам сфери охорони здоров’я втілити нові правила, щоб модифікувати дорожній рух відповідно до продиктованих коронавірусом вимог.

Ці дані надходитимуть від запитів про маршрут. Особи користувачів при цьому залишатимуться нерозголошеними. У компанії запевняють – вони продовжуватимуть дбати про захист приватної інформації своїх користувачів.

«Право на приватне життя – це фундаментальне право. В компанії Apple це також одна з ключових цінностей», – запевнили в Apple.

Такі країни, як Китай та Південна Корея використовують дані з мобільних телефонів, щоб відстежити контакти тих, хто був заражений коронавірусом.

Дивіться також: Як розумні термометри можуть допомогти передбачити у яких регіонах спалахує хвороба