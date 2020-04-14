Сенатори-республіканці почали розслідування реакції ВООЗ на коронавірус

У вівторок сім сенаторів-республіканців направили листа голові ВООЗ Тедросу Ґебреєсусу з вимогою надати їм інформацію про розслідування початку пандемії коронавірусу КОВІД-19 у Китаї і зокрема про те, яку роль зіграла ВООЗ «у допомозі комуністичній партії Китаю приховати інформацію щодо коронавірусу».

«Американські платники податків фінансують ВООЗ, і ми повинні переконатись, що ці гроші використовуються розумно», - зазначається в листі законодавців.

Сенатори вимагають від ВООЗ передати їм до 27 квітня інформацію відносно дій керівництва ВООЗ по боротьбі з коронавірусом, комунікацій, документів та даних щодо коронавірусу, запрошених та отриманих від уряду Китаю, а також - будь-які документи, які містять інформацію про розслідування ВООЗ походження коронавірусу.

Сенатори також хочуть знати, коли вперше ВООЗ дізналась про «схожий на SARS» вірус у Китаї, коли вони вперше направили туди своїх спеціалістів для дослідження ситуації з вірусом, хто був відповідальний за координацію співпраці з китайським урядом, і чи отримував хтось з керівництва ВООЗ якісь грошові компенсації поза межами організації.

Це вже не перший лист від республіканців до керівництва ВООЗ з вимогами роз’яснити ситуацію щодо їх співпраці з Китаєм. Раніше керівник ВООЗ попросив не політизувати ситуацію навколо коронавірусу.

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