Apple вивчить питання щодо Криму

У компанії Apple повідомили, що компанія уважно вивчає «питання про спірні кордони». У додатках «Карти» та «Погода» Apple показав Крим, як частину території Росії.

Apple зробила цей шаг під тиском Росії. Зміни торкнулись лише користувачів Apple, які знаходяться у Росії. Для користувачів, які знаходяться у інших країнах світу, включно з Україною, не вказано, кому належить півострів.

Рішення Apple прокоментував міністр закордонних справ України Володимир Пристайко.

"Apple, дозвольте мені пояснити ситуацію вашою ж термінологією. Уявіть, що ви кричите, що ваші проекти та ідеї, результат років праці, у яку ви вклали серце, викрадено вашим найгіршим ворогом, але комусь неосвіченому байдужий ваш біль. Ось, що ми відчуваємо, коли ви називаєте Крим територією Росії", - відзначив Пристайко у Twitter.

США, ЄС і переважна більшість державне світу, вважають Крим частиною України, яка незаконно окупована Росією.

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