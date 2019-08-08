У Росії розпочали антимонопольне розслідування щодо Apple

Російська влада розпочала розслідування щодо компанії Apple за скаргою компанії "Лабораторія Касперського", яку пов'язують із російськими спецслужбами.

У повідомленні Федеральної антимонопольної служби у четвер йдеться, що в діях американської компанії вбачають ознаки зловживання домінуючим становищем на ринку додатків для смартфонів.

ФАС повідомила, що вона намагається встановити, чому нова версія програми для батьківського контролю Kaspersky Safe Kids не оновлюється в операційній системі Apple, адже воно позбавлене значної частини функціоналу.

У повідомленні йдеться, що Apple випустила оновлену версію власного додатка Screen Time, що має подібні функції з додатком "Лабораторії Касперського".

У 2015 році агентство "Bloomberg" повідомило про мають тісні зв'язки керівників компанії із російськими військовими або розвідувальними структурами, що допомагають ФСБ в кримінальних розслідуваннях, використовуючи інформацію про 400 мільйонів клієнтів компанії.

У вересні 2015 року Кабінет Міністрів України заборонив використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" в органах державної влади.

В жовтні 2017 року провідні американські видання повідомили, що працівники "Лабораторії Касперського" мали доступ до секретних файлів Агентства з національної безпеки США.

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