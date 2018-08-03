Керівник Apple пропонує пишатися $1 трильйонною вартістю компанії, але каже, що це не головне

Головний виконавчий директор Apple (Епл) Тім Кук сказав, що рекордна вартість цінних паперів американської компанії є важливим досягненням, але не головним завданням для її працівників.

У четвер на біржі у Нью-Йорку ціна кожної акції Apple досягла $207,39, що довело загальну вартість компанії до одного трильйона доларів.

Таким чином виробник iPhone (Айфон) обігнав інших американських техновелетнів: компанії Amazon (Амазон) та Microsoft (Мікрософт).

З 2007 року, коли Apple почав продавати iPhone, ціна акцій компанії зросла на понад 1000%.

Економічні оглядачі зауважують, що Apple останнім часом продає менше телефонів, але заробляє більше грошей, підвищивши ціну останніх моделей, а також отримує щораз більші прибутки від програмних додатків для телефонів і від продажу музики й інших інтернетних послуг.

Агенція Reuters цитує листа директора до 120 тисяч працівників компанії, в якому він назвав рекордну ринкову капіталізацію “важливою віхою”, якою варто “дуже пишатися”.

“Фінансові результати є лише наслідком інновацій Apple, того що ми, насамперед, дбаємо за нашу продукцію та наших клієнтів, і наслідком того, що ми завжди дотримуємося своїх цінностей”, - сказано у листі Кука.

Компанію Apple наприкінці 70-х заснував Стів Джобс із колегами, і 1980-го року вона почала продавати свої акції на біржі.

Після того Джобса витіснили з компанії, але після десятилітньої перерви він повернувся, щоб врятувати її від банкрутства.

Стів Джобс, який помер 2011 року,керував розробкою і випуском на ринок перших айфонів, які стали найуспішнішим продуктом компанії.

“Стів заснував Apple з вірою, що сила людської творчості може вирішити найскладніші проблеми - і що люди, які настільки божевільні, що сподіваються змінити світ, справді його змінюють”, - написав Тім Кук своїм колегам.

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