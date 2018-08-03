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Керівник Apple пропонує пишатися $1 трильйонною вартістю компанії, але каже, що це не головне

У четвер ціна кожної акції Apple досягла $207,39

Головний виконавчий директор Apple (Епл) Тім Кук сказав, що рекордна вартість цінних паперів американської компанії є важливим досягненням, але не головним завданням для її працівників.

У четвер на біржі у Нью-Йорку ціна кожної акції Apple досягла $207,39, що довело загальну вартість компанії до одного трильйона доларів.

Тім Кук очолив Apple після смерті Стіва Джобса
Тім Кук очолив Apple після смерті Стіва Джобса

Таким чином виробник iPhone (Айфон) обігнав інших американських техновелетнів: компанії Amazon (Амазон) та Microsoft (Мікрософт).

З 2007 року, коли Apple почав продавати iPhone, ціна акцій компанії зросла на понад 1000%.

Економічні оглядачі зауважують, що Apple останнім часом продає менше телефонів, але заробляє більше грошей, підвищивши ціну останніх моделей, а також отримує щораз більші прибутки від програмних додатків для телефонів і від продажу музики й інших інтернетних послуг.

Агенція Reuters цитує листа директора до 120 тисяч працівників компанії, в якому він назвав рекордну ринкову капіталізацію “важливою віхою”, якою варто “дуже пишатися”.

“Фінансові результати є лише наслідком інновацій Apple, того що ми, насамперед, дбаємо за нашу продукцію та наших клієнтів, і наслідком того, що ми завжди дотримуємося своїх цінностей”, - сказано у листі Кука.

Компанію Apple наприкінці 70-х заснував Стів Джобс із колегами, і 1980-го року вона почала продавати свої акції на біржі.

Засновники компанії Apple: Стів Джобс, Джон Скалі, Стів Возняк.
Засновники компанії Apple: Стів Джобс, Джон Скалі, Стів Возняк.

Після того Джобса витіснили з компанії, але після десятилітньої перерви він повернувся, щоб врятувати її від банкрутства.

Стів Джобс, який помер 2011 року,керував розробкою і випуском на ринок перших айфонів, які стали найуспішнішим продуктом компанії.

“Стів заснував Apple з вірою, що сила людської творчості може вирішити найскладніші проблеми - і що люди, які настільки божевільні, що сподіваються змінити світ, справді його змінюють”, - написав Тім Кук своїм колегам.

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