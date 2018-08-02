Творець iPhone шокував власну доньку жадібністю

Ліза Бреннан-Джобс, дочка Стіва Джобса, який впродовж тривалого часу очолював компанію Apple, опублікувала уривок із її майбутніх мемуарів Small Fry, що містить вражаючі подробиці її складних стосунків із батьком, повідомляє видання Business Insider.

Це перший раз, коли Бреннан-Джобс глибоко написала про свого батька, який спочатку заперечував батьківство і відмовлявся фінансово підтримувати її матір, Крісанн Бреннен. Джобс помер у 2011 році у віці 56 років від ускладнень, пов’язаних із раком підшлункової залози.

Уривок, опублікований у вересневому номері Vanity Fair. У ньому Ліза Бреннан-Джобс розповідає про те, як Стів Джобс заявився, коли народилася його донька в 1978 році, і відмовлявся від батьківства, поки окружний прокурор округу Сан-Матео не змусив його пройти тест на батьківство і почати сплачувати допомогу на дитину.

В одній промовистій деталі Бреннан-Джобс окреслює, як адвокати Джобса наполягали на завершенні виплат допомоги на дитину та інших платежів 8 грудня 1980 року. Через чотири дні компанія Apple стала публічною, і Джобс став надзвичайно заможним.

Вона також пригадує, що була переконана, що її батько замінював свій автомобіль Porsche щоразу, коли на ньому з’являлася подряпина, і запитала, чи зможе вона отримати авто, коли він його позбуватиметься.

«Ти нічого не отримаєш, – відповів Стів Джобс, за словами доньки. – Ти розумієш? Нічого. Ти нічого не отримаєш».

Бреннан-Джобс додає, що її батько не був «щедрим на гроші, їжу чи слова».

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