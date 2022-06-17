“Кінець серпня”. Арахамія розповів, коли Україна зможе відновити переговори з Росією з більш сильної позиції

Україна зможе відновити мирні переговори з Росією з посиленої позиції наприкінці серпня. Таку думку в коментарі Голосу Америки висловив Давид Арахамія, народний депутат України та голова переговорної групи з росіянами.

На запитання, що буде вкінці серпня, він відповів: “Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях”.

Станом на зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає. Принаймні до того моменту, коли Україна не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, вказав політик.

Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого.

“Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого”, - каже Давид Арахамія.

Після цього, кажуть учасники переговорної групи, можна буде розмовляти про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом і територіями Донецької та Луганської областей.

“Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом”, - розповів Арахамія Голосу Америки.

Цими днями група українських депутатів відвідала Вашингтон, де зустрілась із конгресменами та американськими посадовцями.

“Наш фокус був на постачанні зброї, - розповів Голосу Америки Рустем Умєров, який також є учасником переговорної групи з Росією. "Подякувати, а також подивитися на те, що ми можемо пришвидшити, тому що нам потрібна ця зброя вже зараз. Щоб її кількість не була одна-дві-три-чотири одиниці - а щоб це збільшилося дуже серйозно”.

До того моменту, коли Україна зміцнить свої позиції, переговори з Росією тривають у двох напрямках, каже Умєров. Перший - гуманітарний: щодо обміну полонених та евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій. Це стосується і повернення до України військових із "Азовсталі", де українська сторона, за словами Умерова, скоро сподівається побачити прогрес.

Другий аспект стосується питання продовольчої безпеки - зокрема розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.

Наразі лунають пропозиції щодо потенційної зустрічі сторін та посередників. Як варіант, вона може відбутись у Туреччині, в ній можуть взяти участь Україна, ООН, Туреччина та Росія, розповів Умєров. Крім цього, дехто із західних аналітиків закликав розглянути можливість міжнародного супроводу кораблів з українських портів. Однак українська сторона наполягає, що перед обговоренням таких варіантів Росія має виконати ряд важливих умов.

Якщо російські кораблі не перейдуть трохи східніше ніж Крим і Севастополь, і стовідсотково не нададуть гарантій того, що вони не будуть бомбардувати цивільні кораблі, то не має сенсу взагалі зустрічатися.

“Якщо російські кораблі не перейдуть трохи східніше ніж Крим і Севастополь, і стовідсотково не нададуть гарантій того, що вони не будуть бомбардувати цивільні кораблі, то немає сенсу взагалі зустрічатися. Тільки після цього можна буде обговорювати безпечні маршрути і шляхи підходу до наших портів, - каже Рустем Умєров. - Наше бачення, щоб ми мали озброєння і в нас був свій коридор”.

За словами Рустема Умєрова, партнери України розуміють, що Київ не йтиме на жодні поступки Росії - і сприяють тому, аби зміцнити позиції України за столом переговорів, коли для цього прийде час.

“Наші люди, наші цінності, наші території - для нас це червона лінія. І ніхто нас не змушує, не обговорює з нами це питання, щоб ми покинули будь-які території. Цих пропозицій я не бачу. Зараз розмови йдуть про те, як постачати зброю, скільки її потрібно постачати. Кількість, потужність”, - поділився Умєров.