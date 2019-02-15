Інвесторам краще втікати з Росії, - на Заході коментують арешт американського бізнесмена в Москві

Майкла Келві (Calvey), засновника та старшого партнера компанії Baring Vostok затримали в Москві за підозрою у шахрайстві. Про це повідомила речниця Басманного суду Юнона Царьова, пише Reuters.

Арешт одного з іноземних інвесторів до Росії, який також є співдиректором американського аналітичного центру Atlantic Council, викликав жваве обговорення на Заході.

Колишня високопосадовець Пентагону Евелін Фаркас побачила зв'язок арешту з нещодавно озвученими планами Росії перекрити Інтернет.

"Майкл Келві, громадянин США, довготривалий інвестор до Росії. Його компанія має великий пакет в Yandex – російському пошуковику. (Зауважте: Росія намагається закрити Інтернет подібно до Китаю)", - написала Фаркас у Twitter.

"Арешт Келві показує, що інвесторам краще бігти з Росії, щоб зберегти капітал", - зауважив аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд, відзначивши зростання відтоку капіталу з Росії.

Фінансист та правозахисник Білл Браудер наголосив, що цей випадок підтверджує, що до Росії не варто інвестувати.

"Арешт Майка Келві в Москві має стати останньою соломинкою стосовно того, що Росія є повністю корумпованою країною, до якої неможливо інвестувати. З усіх людей, яких я знав у Москві, Майк грав за їх правилами, намагався "не висовуватись" і ніколи не критикував уряд", - написав Браудер у Twitter.

Келві є щонайменше третім громадянином Західної країни, проти якого російська система судочинства вжила заходів за останні два місяці, пише The Washington Post. Американця Пола Вілана було затримано в грудні за звинуваченнями в шпигунстві. Минулого тижня, громадянина Данії Денніса Крістенсена було засуджено до шести років ув'язнення за діяльність в якості "Свідка Єгови".

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