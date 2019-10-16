Арештовано четвертого партнера Руді Джуліані у справі, яку пов'язують із Луценком

ФБР арештували Девід Коррея - четвертого партнера Руді Джуліані, особистого юриста Дональда Трампа. Коррея фігурує у справі щодо фінансування передвиборчих кампаній. Як пише NBC, він прилетів із Флориди до Нью-Йорка, аби здатися владі.

Ім'я 44-річного Коррея фігурує в обвинуваченні проти американських бізнесменів - уродженців України Льва Парнаса та Андрія Кукушкіна і уродженця Білорусі Ігоря Фрумана.

Їх арештували минулого тижня. Зокрема, їм закидають змову для "перерахування коштів з іноземних джерел кандидатам на державні посади федерального рівня і рівня штатів для того, щоб обвинувачені могли отримати потенційний вплив на кандидатів".

Однак, Панас та Фруман діяли не лише у власних інтересах, а і в інтересах українського чиновника, "члена українського уряду, який домагався звільнення посла США в Україні", однак його ім‘я прокурор не називає. NBC повідомило, що йдеться про колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Американське законодавство забороняє іноземцям жертвувати кошти на користь федеральної та місцевої влади, а американським громадянам - робити це від їхнього імені. Обвинувачені приховали цю схему від кандидатів та влади, роблячи внески від імені компанії, яка були створена з цією метою, та через осіб, які робили ці внески від свого імені. Окремо Фруман, з допомогою Парнаса, перевищив встановлену законом межу на політичні пожертви.

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