Співачка Аріана Ґранде здивувала шанувальниць, відвідавши їх у британській лікарні

Американська поп-співачка Аріана Ґранде зробила сюрприз для юних шанувальниць, які отримали поранення в результаті теракту на її концерті в Манчестері минулого місяця, відвідавши їх у лікарні, позуючи з ними для фотографій і підписуючи автографи на футболках.

Ґранде повернулася до Великобританії в п'ятницю, щоб вести благодійний концерт у неділю за участю багатьох зірок, і швидко попрямувала до лікарні в північному англійському місті, де проходить лікування багато хто з поранених.

Газета Manchester Evening News повідомила, що співачка принесла подарунки і спілкувалася з юними шанувальницями, в тому числі 10-річною Джейден Фаррел-Менн, який отримала переломи обох ніг і осколкові поранення та пройшла дві операції.

«Джейден просто сиділа і дивилася телевізор, коли вона [Ґранде] увійшла. Вона була абсолютно вражена! Це було повною несподіванкою, – мати дівчинки, Шерон, розповіла газеті. – Вона зустріла принца Вільяма раніше сьогодні, а потім Аріана увійшла».

Адам Гаррісон розповів BBC, що його дочка Лілі «почувалася наче рок-зірка» після зустрічі зі своїм кумиром у п'ятницю ввечері і дуже хотіла бути присутньою на концерті.

На концерт «One Love Manchester» також виступатимуть Coldplay, Джастін Бібер, Майлі Сайрус, Кеті Перрі, Фарелл Вільямс, Take That і Black Eyed Peas.

Шанувальникам, які відвідали концерт Ґранде, що був мішенню смертника, пропонуються безкоштовні квитки на шоу, що транслюватиметься на британському телебаченні. Виручені кошти від проданих квитків підуть у We Love Manchester Emergency Fund, благодійний фонд, створений для надання допомоги сім'ям загиблих і жертвам нападу.

У результаті нападу смертника Салмана Абеді 22 травня загинули 22 особи і поранено 116. Одинадцять осіб перебувають під вартою в поліції в рамках поліцейського розслідування за фактом нападу.

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