У Манчестері відбудеться благодійний концерт на допомогу жертвам терористичної атаки

Американська популярна співачка Аріана Ґранде виступить на благодійному концерті в Мачестері, прибуток з якого буде передано жертвам недавньої бомбової атаки в місті, повідомив у вівторок її публіцист.

Концерт, що матиме назву One Love Manchester, відбудеться в неділю на стадіоні для гри в крикета Old Trafford Сricket. Виступлять також такі співаки, як Джастін Бібер і Кеті Перрі.

У результаті самогубної атаки в Манчестері 22 травня, що сталася незабаром після закінчення концерту Аріани Ґранде, загинуло 22 людей і понад 100 отримали поранення. Багато жертв – це молоді дівчата, які захоплюються співом Ґранде. Серед інших жертв були батьки, які прийшли за дітьми після концерту.

Поліція опізнала нападника як народженого в Манчестері 22-річного Салмана Абеді. Тепер продовжується слідство для з’ясування всього, що стосується останніх тижнів життя нападника і того, хто ще міг бути причетний до атаки.

У зв’язку з атакою дотепер заарештовано понад десять людей.

Минулого тижня у Лівії затримано також брата і батька Абеді, яких тримають під арештом. За повідомленням, брат нападника Гашим знав про плани Абеді здійснити атаку.

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