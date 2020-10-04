Вірменські протестувальники заблокували рух у Голлівуді. Відео

У суботу в Голлівуді відбулася акція протесту вірменської діаспори. Протестувальники заблокували частину Бульвару Сансет, вимагаючи більшої уваги американських ЗМІ до конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Демонстранти також вийшли на автомагістраль, частково зупинивши рух на майже дві години. Генеральне консульство Азербайджану в Лос-Анджелесі опублікувало заяву: "Ми хочемо миру. Але мир може бути досягнутий лише тоді, коли Вірменія покине окуповані регіони Азербайджану і дозволить примусово переміщеним особам повернутися до своїх домів".