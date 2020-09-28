В війську США після початку пандемії COVID-19 почастішали самогубства - ЗМІ

За останні півроку пандемії кількість випадків самогубств у лавах американських Сухопутних сил (US Army) зросла на третину з 88 до 114, повідомляє AP. Загалом же збільшення суїцидів на 20% спостерігають в усіх видах військ США, порівняно із 2019 роком.

Серед причин, які називають експерти, - додатковий стрес на службі, адже військовиків часто залучають допомагати медикам і місцевій владі у протидії коронавірусу. Також йдеться про почуття ізоляції та невизначеності серед військовиків на службі і ветеранів, кількість звернень до психологів з боку військових за останні місяці зросла.

В Пентагоні не пов‘язують цю негативну тенденцію з пандемією напряму. Міністр сухопутних сил США Раян МакКарті заявив, відповідаючи на питання журналістів про динаміку самогубств: «Ми не можемо однозначно сказати, що це через COVID, але є пряма кореляція - з початком COVID кількість зросла».

Звіт 2018 року про суїциди в американських Сухопутних силах свідчить, що найбільш вразлива група - новобранці, що складають 60% від усіх самогубств.

Крім того, до звичайного стресу, пов'язаного із військовою службою, додаються нові виклики пандемії - фінансові негаразди у родині, відсутність доступу до навчання у школі дітей.

Також, пише AP, йдеться і про додаткове навантаження цьогоріч під час допомоги цивільним службам у протидії ураганам на півдні США, рекордним пожежам у Каліфорнії, підтриманні правопорядку під час протестів за расову рівність.

Серед способів боротись із самогубствами - скорочення строку дислокації, кажуть військові лідери. Адже зараз 10 місяців дислокації на військовій базі перетворюються в 11 місяців - через необхідність двох тижнів карантину до й після відправлення.

Дивіться також: Українці Північної Америки борються за те, щоб включити слово «Голодомор» у провідні словники. Відео