Дві сестри стали генералами Сухопутних військ США - вперше в історії

І для чоловіків і для жінок все більше зростає значення перебування жінок на лідерських посадах

Вперше в історії Сухопутних військ США (U.S. Army) дві сестри отримали звання генералів. Про це повідомляє американське видання USA Today.

53-річна Марія Барретт - генерал-майор і очолює Управління мережевих технологій Сухопутних військ США, а її 51-річна сеста Паула Лоді - бригадний генерал у Медичній службі Сухопутних військ. Видання The Hill відзначає, що жінки складають 16 відсотків у збройних силах США, які налічують 1,3 мільйони військовослужбовців, не рахуючи резервістів. Серед 417 генералів та адміралів у США - 69 жінок. Вперше жінки змогли офіційно служити у сухопутних військах США у 1901-му році.

4 роки тому Пентагон дозволив жінкам виконувати усі бойові завдання.

"Той факт, чи у нашому випадку йдеться про двох сестер, а не братів ілюструє прогрес Сухопутних військ", - заявила бригадний генерал Паула Лоді.

"І для чоловіків і для жінок все більше зростає значення перебування жінок на лідерських посадах", - коментує Мелісса Далтон, старша дослідниця поважного аналітичного центру Center for Strategic and International Studies, колишня посадовиця Міноборони США.

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