Арнольду Шварценеґґеру подарували портрет в українському стилі

Арнольду Шварценеґґеру подарували картину з його зображенням, виконану в українському стилі. Українка Катерина Брез, яка вже чотири роки проживає в Лос-Анджелесі, була гостею на благодійній вечірці в домі актора та колишнього губернатора Каліфорнії і там мала нагоду вручити йому подарунок.

Портрет для Шварценеґґера намалювала в Україні художниця Анна Ягодка.

«Мені хотілося зробити якийсь особливий подарунок, і виникла ідея цієї картини. – поділилася Катерина з «Голосом Америки». – Арнольду дуже сподобалося, й інші гості також її відзначили! Полотно в українському стилі, з натуральних матеріалів, написане акрилом. Рамка з натурального дерева, розмальована петриківским розписом художницею Вікторією Зидрою».

Це не перша зустріч Катерини з Арнольдом Шварценеґґером. Дівчина потрапила у список зіркових гостей, оскільки зробила пожертву для After-School All-Stars (ASAS) – організації, на підтримку якої організовувалася вечірка. На фандрейзері зібрали рекордну суму – понад 2,1 мільйона доларів. Кошти направлять на позашкільні програми для малозабезпечених юнаків і дівчат у різних штатах.

Серед знаменитостей на благодійному вечорі, за словами Катерини, були присутніми актори Сильвестр Сталлоне і Джейсон Стетгем. Розважальна частина охоплювала екзотичних тварин, фуршет, живу музику, аукціон і гру в покер.

«Дякую, дякую, дякую всім, хто прийшов на наш фандрейзер для After-School All-Stars у моєму будинку та допоміг нам зібрати 2,2 мільйона доларів для дітей! – написав на своїй сторінці у Facebook Арнольд Шварценеґґер. – 26 років тому, коли ми починали, я знав, що потрібна буде армії щедрих прихильників, щоб дати дітям по всій країні доступ до позашкільних програм, щоб тримати їх у безпеці та за навчанням у період з 3 до 6 години вечора. Кожен з вас, хто пожертвував ваш час і гроші, є фундаментальною частиною цієї місії, і я дуже вдячний».

Неприбуткова організація ASAS заснована в 1992 році Арнольдом Шварценеґґером з місією дати дітям інструменти, необхідні їм для успішного майбутнього. Місія залишилася незмінною з роками, змінилися лише методи її реалізації, говориться на сайті ASAS. Робота організації розпочалася в Лос-Анджелесі з літніх атлетичних і академічних змагань для юнаків та дівчат. У процесі розвиток було зосереджено на позашкільних програмах.

Зараз ASAS має позашкільні програми для дітей у двох десятках американських міст. Організація допомагає молоді закінчити школу і вступити до коледжу, побудувати кар’єру та служити своїй громаді. ASAS служить переважно малозабезпеченим сім’ям та меншинам, зокрема дітям, що перебувають у категорії ризику.

У 1990-1993 роках Арнольд Шварценеґґер був призначений головою президентської ради з питань фізкультури та спорту. Перебуваючи на посаді, він відвідував школи по всіх 50 штатах, закликаючи дітей до занять фізкультурою. З цього досвіду розпочалася його кампанія, націлена на те, щоб змінювати життя дітей.

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