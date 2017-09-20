12 українців-сучасників, які підкоряють світ своєю майстерністю

"Голос Америки" продовжує знайомити читачів із талановитими українцями в рамках серії матеріалів «Українці – історії успіху».

Ганна Мариненко, дизайнер за освітою, спробувала плести з шерсті мериноса вироби дуже великої в’язки і невдовзі відкрила власну компанію. У 2016 році їй вдалося зібрати 170 тисяч доларів на краудфандинговій платформі Kickstarter на розвиток власного бренду. Зараз її светри, шарфи та пледи відомі у всьому світові, про них пишуть західні видання і їх купують по всьому світу. Ганна проживає в Києві та продовжує розвивати свій бізнес.

Дмитро Баландін із Запоріжжя вдень працює оператором будівельного крану. А на дозвіллі створює складні моделі-роботи з сотень дерев'яних деталей:

Дарія Альошкіна відроджує традиційне українське мистецтво витинанки, творячи дивовижні картини з паперу. Нещодавно майстриню запросили на культурну подію в Південній Кореї, де один з її виробів придбав колишній прем’єр-міністр країни:

Володимир Чайка провів 16 років перетворюючи під'їзд київського будинку на копію Версальського палацу:

Христина Балушка, яка проживає в Техасі, виготовляє декоративні паперові квіти. Улюблену справу дівчина перетворила на бізнес. Зараз її компанія має філію в Дубаї та клієнтів по всьому світу.

Фотогалерея: Казковий світ паперових квітів Христини Балушки

Дмитро Губарьов вручну виготовляє барабани, розписуючи їх візерунками, в яких поєднано стародавні символи, рослинні елементи і священні геометричні знаки. Люди з усього світу купляють унікальні музичні інструменти з України для різних цілей: професійної музичної діяльності, хобі чи медитації.

Дінара Каско, архітектор за освітою та кулінар за покликанням, прославилася на весь світ своїми кондитерськими виробами, які вражають розмаїттям форм. Солодкі шедеври харків’янки завоювали любов сотень тисяч людей – у Дінари майже півмільйона фанів на Instagram.

Анатолій Сторчак із Запоріжжя, теплотехнік за фахом, творить мініатюрні копії визначних будівель, як-от собору Петра і Павла в Єрусалимі. Для своїх робіт він використовує деталі з дерева, скла, фольги, пластику, клею, фарби та ін.

Три брати – Юрій, Роман та Ігор Кочути – ювеліри з унікальним талантом. У своїй майстерні в Ужгороді вони розробляють унікальні авторські прикраси ручної роботи і доставляють їх у різні куточки світу. Їхня сторінка на Facebook має вже більше 220 тисяч послідовників.

Емігрант з України Володимир Каневський, який зараз проживає в американському штаті Нью-Джерсі, творить реалістичні квіти з порцеляни. Його вироби прикрашають художні колекції сім'ї Ротшитльдів, принцеси Монако, Марти Стюарт, а також продаються в найдорожчих крамницях Dior у Парижі та на П’ятій авеню у Мангеттені. Скульптуру з порцеляни під назвою «Троянда в цвіту», змайстровану Каневським, перша леді США Меланія Трамп подарувала дружині прем’єр-міністра Японії.​

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