Українська діаспора не критикує Порошенка за корупцію в Україні - колишній президент Світового конгресу українців

Діаспора, на мою думку, має бути сумлінням українського народу, а не фактично виконувати волю президента України

Українська діаспора не виконує функцій боротьби з корупцією в уряді Україні і виправдовує терпимість до даної проблеми тим, що Україна знаходиться у стані війни. При цьому президент України та його найближче оточення є корумпованими.

Таку думку Аскольд Лозинський, колишній президент "Світового конгресу українців" (1998-2008 рр.), озвучив в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними експертами, дослідниками України.

"За час президентства Петра Порошенка його бізнеси нечувано розрослись. Генеральним прокурором - а це мала би бути відносно незалежна постать - є 100-відсотково залежний від президента Юрій Луценко, жінка якого до того ж є народним депутатом і представником Порошенка у Верховній Раді. Це явна, і я би сказав безлична корупція", - розповів про своє ставлення до президента України Лозинський.

Лозинський критично ставиться до використання війни, як виправдання до бездіяльності щодо корупції, або небажаності змін влади

За його словами корупція, як і війна, може стати причиною втрати українцями державності.

Президент України Петро Порошенко часто стає предметом критики на Заході через буцімто зростання його статків під час перебування на посаді, повільний темп провадження реформ та ін.

За словами Лозинського, українська діаспора перебуває у становищі, яке дає їй змогу бути сумлінням українського народу, але не виконує цієї функції.

"Діаспора, на мою думку, має бути сумлінням українського народу, а не фактично виконувати волю президента України. Діаспора має допомагати Україні, але і критикувати негативні явища", - відзначив Лозинський.

Це явна, і я би сказав безлична корупція

Структури української діаспори мали би відігравати провідну роль у нейтралізації корупції в Україні - вважає Лозинський.

"Світовий конгрес українців", "Конгрес українців Канади", "Український конгресовий комітет" - ці три організації та їх проводи вдало співпрацюють із Адміністрацією президента України та президентом. Вони навіть не пікнуть президенту, чи його владі про корупцію. Це питання ніколи не порушується", - розповів Лозинський.

За словами колишнього президента "Світового конгресу українців", лідери українського діаспори приватно говорять, що критика корупції в Україні з боку діаспори "не на часі", через війну в Україні.

Сам Лозинський критично ставиться до використання війни, як виправдання до бездіяльності щодо корупції, або небажаності змін влади.

"Під час наступних президентських виборів президент також буде казати, що час війни це не час міняти владу. Це зачароване коло", - відзначив Лозинський.

З повним інтерв'ю Аскольда Лозинського можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, YouTube та Facebook.

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