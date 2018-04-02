Ідея привітати президента Росії у Білому домі спантеличила західних оглядачів

Низка західних експертів приголомшені інформацією про те, що Дональд Трамп, буцімто, бажає прийняти президента Росії Володимира Путіна у Білому домі.

Саміт із Путіним у Білому домі це жахлива ідея. Не після ж нападу із використанням хімічної зброї у Великій Британії. Не у час, коли російські солдати вбивають українців. Не у час, коли Росія чинить обструкцію кампанії міжнародного тиску на Північну Корею

Раніше помічник президента Путіна Юрій Ушаков повідомив, що президент США Дональд Трамп запросив російського керівника до Білого дому, але що обидві країни поки що не розпочали підготовки до такої зустрічі.

Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, Трамп і Путін мали телефонну розмову 20 березня, під час якої Трамп привітав Путіна з переобранням на президентську посаду два дні раніше. Білий дім і Кремль заявили, що саме тоді обидва президенти обмірковували спільну зустріч. Помічник Путіна Ушаков заявив російським інформаційним агентствам у понеділок, що під час розмови Трамп запросив Путіна до Білого дому.

У понеділок факт розмови також підтвердили і Білому домі. За словами речниці Білого дому Сандерс, Трамп обговорив із Путіним "низку потенційних місць зустрічі підт час телефонної розмови 20-го березня, включно із Білим домом".

Коментатори натомість ставляться до ідеї візиту Путіна до Білого дому без спокою, який продемонструвала Сандерс.

"Росія нам надавала по задньому місцю", - ділиться враженням Клінт Воттс, колишній співробітник американських спецслужб, а нині відомий експерт з російської дезінформації та впливу.

Причини несприйняття буцімто задуму Трампа детально пояснив Майкл Карпентер, колишній високопосадовець адміністрації Барака Обами.

Друзі, якщо Путін приїде до Вашингтона... ми заблокуємо місто. Ось і все. Місто буде нами заблоковано

"Саміт із Путіним у Білому домі це жахлива ідея. Не після ж нападу із використанням хімічної зброї у Великій Британії. Не у час, коли російські солдати вбивають українців. Не у час, коли Росія чинить обструкцію кампанії міжнародного тиску на Північну Корею", - відзначає експерт. "Маю додати: Я не виступаю проти діалогу із Путіним як такого. Для цього існують телефонні дзвінки. У вірній ситуації (не зараз), могла би бути доречною зустріч у місці на кшталт Женеви, чи Гельсінкі. Але зустріч у Білому домі, яка винагороджує Путіна за його агресивні дії, це - погана ідея", - наголосив Майкл Карпентер.

"Якщо президент Трамп справді запросив Володимира Путіна до Білого дому, це не сюрприз. Обидва вони де факто лідери антидемократичного руху, який також включає інших подібних лідерів з Європи, Азії, Африки та Близького Сходу", - твітує Еван Макмаллін, колишній кандидат у президенти США, екс-співробітник американських спецслужб, який є критиком президента США Трампа.

"Запрошення Путіна до Білого дому - це настільки кричуще попрання норм, що це неможливо раціонально пояснити - це навіть не те, що запросити вовка до отари, це все одно, що ще і дати вовку ключі до хліва", - обурюється Аарон Дейвід Міллер, дослідник аналітичного центру Woodrow Wilson Center, аналітик CNN.

Ціла група оглядачів просто дивується здавалося б непослідованості президента США.

"Одного тижня він випроваджує з країни російських дипломатів, а наступного - запрошує Путін у гості з ночівлею", - пише про останні новини Роланд Скейгіл, популярний політичний оглядач.

У США також вже пообіцяли організувати блокаду Вашингтона, якщо Путін таки прибуде туди з офіційним візитом.

"Друзі, якщо Путін приїде до Вашингтона... ми заблокуємо місто. Ось і все. Місто буде нами заблоковано", - твітує Том Ватсон, лектор Колумбійського університету.

Цікаво, що ідея зустрічі виявилась надмірною навіть оглядачам у Росії. Про це зокрема написав Дмитро Тренін, директор Центру Карнеґі у Москві, якого називають посвяченим у політику Кремля.

"Яка користь принесе зустріч Путін-Трамп? Хіба що мобілізує опозицію до адміністрації Трампа як всередині уряду США, так і за його межами? Краще, щоб американці займались ситуацією всередині країни та займались наслідками. Між тим, стратегічне терпіння було би правильним підходом", - твітує Тренін.

Як відомо у США триває розслідування незалежного прокурора Роберта Мюллера з приводу втручання Росії у політичні процеси у США. Слідство зокрема досліджує, чи мали місце протизаконні контакти між виборчою командою Трампа та урядом Росії. У Трампа відкидають ці звинувачення, проте політика Донльда Трампа у значній мірі сприймається та інтерпретується саме через призму розслідування щодо Росії у США.

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