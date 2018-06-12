За $200 млн можна стати президентом України – Аслунд переповів розмову з українським експертом

Відомий аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд розповів про свої дискусії з українськими експертами під час свого нещодавнього візиту до Києва.

У США фаворитів немає і не буде

Особливо його вразило спілкування з «одним з найкращих політологів», від якого він почув запитання про те, кого США хочуть бачити у наступних президентських виборах в Україні, що заплановані на березень 2019 року. «Я відповів, що у США фаворитів немає і не буде», - наголосив Аслунд.

Співрозмовнику така відповідь не сподобалась. «Чому Захід не зробить вибір і не інвестує 150-200 мільйонів доларів у свого кандидата, які потрібні для того, щоб перемогти у виборах? Так роблять як росіяни, так і олігархи. Чому американці не є раціональними?», - здивувався український експерт.

Ще один український експерт заявив, що популярний кандидат може завоювати президентство з лише 40-50 мільйонами доларів, однак це також великі гроші, переповідає Аслунд.

Він (Медведчук), як кажуть, придбав три телевізійні канали в Україні - 112, NewsOne та Zik, очевидно, готуючись до президентських виборів

У порівнянні, парламентські вибори в Швеції коштували 12 мільйонів, в Німеччині – 90 мільйонів. Цей обсяг включає всіх учасників.

"Ми також обговорили Віктора Медведчука, українського олігарха, якого вважають основним агентом Путіна в Україні. Він був одним з перших, проти якого запровадили санкції через російську окупацію Криму 17 березня 2014 року, однак, він живе в Україні і користується повною свободою.

Він, як кажуть, придбав три телевізійні канали в Україні - 112, NewsOne та Zik, очевидно, готуючись до президентських виборів. Ці канали відповідають на запити електорату популістів", - пише аналітик.

Проглядається чітка тенденція: півдесятка українських олігархів, за повідомленнями, фінансують до 18 майбутніх кандидатів у президенти

"Зайве говорити, що ніхто не вірить, що Медведчук придбав ці телевізійні канали за власні гроші, а не був профінансований Кремлем. Український олігарх Дмитро Фірташ все ще володіє телевізійним каналом «Інтер» і нам відомо, що він отримав свої гроші від «Газпрому» та «Газпромбанку»", - зазначає Аслунд.

Потім ми обговорили те, хто стоїть за кожним з кандидатів. Проглядається чітка тенденція: півдесятка українських олігархів, за повідомленнями, фінансують до 18 майбутніх кандидатів у президенти. Серйозні олігархи мають по три кандидати у грі – один є їх фаворитом, один має шанси на перемогу і призначення ще одного – псувати ситуацію для інших.

Це дуже нагадує напружену нічну гру в покер в задимленій кімнаті.

Ця розмова відображає українську реальність і її проблеми", - робить висновок експерт Андерс Аслунд.

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