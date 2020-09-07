Суд щодо екстрадиції Ассанжа до США поновився у Лондоні після затримки через коронавірус

Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж поновлює боротьбу у суді в Лондоні проти його видачі з Великої Британії до Сполучених Штатів.
Процес затримався на кілька місяців через епідемію коронавірусу. Від квітня 2019 року Ассанж перебуває у в’язниці.
На цьому етапі суду адвокати Ассанжа викликатимуть свідків на підтвердження аргументів сторони захисту про те, що справа проти нього у США є політичною, а також, що він хворий.
У Сполучених Штатах 49-річному Ассанжу висунули обвинувачення у шпіонажі зокрема у зв’язку з викраденням інформації з урядових комп’ютерів.
Одним з найпомітніших було оприлюднення WikiLeaks відеозапису американської бойової операції 2007 в Іраку, в результаті якої від обстрілу з вертольотів загинули десятки людей.
Згодом були опубліковані інші дані американських військових, а також звіти дипломатів США.
Прихильники Джуліана Ассанжа називають його журналістом - викривачем, а критики вказують, що поширення деяких викрадених документів поставило під загрозу життя людей, які постачали розвіддані з Іраку, Ірану та Афганістану.
Окремо Ассанжу закидають поширення під час виборчої кампанії у США 2016 року інформації на шкоду Гілларі Клінтон, яка змагалася за президентську посаду з Дональдом Трампом.
Слідчі у США дійшли висновку, що той компромат, поширений через WikiLeaks, був викрадений росіянами, що Ассанж заперечує.
2012 року Джуліан Ассанж отримав притулок у посольстві Еквадору в Лондоні і провів там 7 років, уникаючи екстрадиції до Швеції, де щодо нього провадили тепер закрите слідство через звинувачення у сексуальних нападах.
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