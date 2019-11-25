Активісти кампанії на підтримку Джуліана Ассанжа кажуть, що він хворий

В межах кампанії на захист ув’язненого засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа оприлюднено відкритий лист, в якому стверджується про загрозливий стан його здоров’я.

Ассанж перебуває у в’язниці у Лондоні, очікуючи у судового слухання у лютому, на якому буде вирішено, чи виконувати рішення британського уряду про його екстрадицію до США.

В Америці проти 48-річного австралійця висунули низку обвинувачень, пов’язаних з викраденням урядової інформації з державних комп'ютерів.

У разі визнання винним, йому загрожує ув’язнення на десятки років.

Автори листа, під яким вказані понад 60 імен осіб, названих лікарями та медичними фахівцями з різних країн, висловлюють сумніви щодо підсудності Джуліана Ассанжа з огляду на стан його “фізичного і психічного здоров’я” та наголошують, що його треба негайно перевезти з в’язниці до лікарні для обстеження й лікування.

У листі до британського міністра внутрішніх справ йдеться, що стурбованість здоров’ям Ассанжа викликана тим, як він поводився під час судового слухання у Лондоні 21 жовтня, а також на підставі звіту спеціального представника Комісаріату ООН з прав людини Нільса Мелзера.

У британській пресі повідомляли, що на слуханні у жовтні Ассанж виглядав нездорово, плутався і з труднощами відповідав на запитання, як його звати і коли він народився.

Наприкінці слухання він сказав, що не зрозумів, що саме відбулося у суді.

Згідно з повідомленням Комісаріату ООН з прав людини 1 листопада Нільс Мелзер, який відвідав Ассанжа у в’язниці у травні, заявив про погані умови його утримання і про погіршення стану здоров’я, яке може становити загрозу життю.

Джуліан Ассанж опинився у в’язниці після семи років переховування у лондонському посольств Еквадору, в якому він просив притулку, уникаючи видачі до Швеції, де проти нього була порушена справа за звинуваченнями про зґвалтування.

Еквадорський уряд у квітні видворив втікача, а суд в Лондоні одразу ж присудив йому 50 тижнів ув’язнення за непокору рішенню у справі про екстрадицію до Швеції.

Тим часом було підтверджено, що у США Ассанжу висунули обвинувачення і вимагають його екстрадиції з Великої Британії.

На тлі цих подій шведська прокуратура закрила своє розслідування пославшись на перешкоди з отриманням доказів у справі.

Джуліан Ассанж від самого початку відкидав звинувачення, висунуті проти нього у Швеції, і заявляв, що остерігається таємних міжурядових домовленостей про його видачу до Сполучених Штатів Америки.

Дивіться також: Порошенко: Руді Джуліані обіцяв допомогу підняти рівень співпраці між США та Україною