Британська опозиція - проти екстрадиції Ассанжа до США

У Сполучених Штатах розкрили досі офіційно неоприлюднювані звинувачення висунуті проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, якого британська поліція заарештувала в посольстві Еквадору у Лондоні у четвер 11 квітня.

Арешт засвідчує, що у Великій Британії ніхто не стоїть понад законом.

Суддя у Лондоні в той же день визнав Ассанжа винним у тому, що він 2012 року не з’явився у британському суді, а натомість скористався притулком у посольстві Еквадору, щоб уникнути екстрадиції до Швеції, де щодо нього тоді розслідували звинувачення у сексуальному насильстві.

Оприлюднення американських звинувачень виглядає як підтвердження заяв 47-річного Ассанжа, який упродовж семи років переховування в посольстві наполягав, що рятується не від правосуддя у Швеції, а від видачі до США.

Американські звинувачення стосуються викрадення й публікації через WikiLeaks сотень тисяч документів: даних про дії військових під час війни в Афганістані та Іраку, досьє підозрюваних у тероризмі в’язнів на базі Ґуантанамо і близько чверті мільйона таємних листів Державного департаменту.

Британський уряд має бути проти екстрадиції Джуліана Ассанжа до США за викриття свідчень про звірства в Іраку та в Афганістані.

​Адвокат Ассанжа Дженіфер Робінсон заявила, що сторона її підзахисного буде боротися проти можливої екстрадиції, стверджуючи, що йдеться про принципи свободи слова й права на оприлюднення інформації, і що він може бути покараний за “публікацію правди про Сполучені Штати”.​

У Британії Ассанжа очікує ув’язнення на термін до 12 місяців, а у США його покарання за участь у незаконному проникненні в комп’ютерні бази даних може сягати п’яти років.

Перше слухання у справі про екстрадицію відбудеться у лондонському суді 2 травня.

Захисники Ассанжа називають його журналістом

Прем’єр-міністр Тереза Мей сказала у парламенті, що арешт “засвідчує, що у Великій Британії ніхто не стоїть понад законом”.

Але лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбин заявив, що Ассанж оприлюднив “свідчення звірств в Іраку та Афганістані” і закликав уряд не погоджуватися на екстрадицію.

Правозахисна організація Репортери без кордонів оголосила, що Лондон повинен відмовитися від екстрадиції, бо видача “стала б небезпечним прецедентом для журналістів, тих, хто оприлюднює інформацію про злочини, і для інших журналістських джерел, проти яких США можуть діяти у майбутньому”.

Організація Міжнародна амністія у Великій Британії заявила, що у разі, якщо Швеція поновить своє розслідування і знову вимагатиме екстрадиції Ассанжа, то шведські органи повинні гарантувати, що не видадуть його до США.

Еквадор виправдовує відмову у притулку

Еквадорський посол у Лондоні Хайме Марчан заявив, що його уряд вирішив позбавити Джулаіна Ассанжа притулку у стінах посольства через те, що він був “постійною проблемою, дуже не поважав офіційні органи, звинувачував нас у тому, що ми заним шпигували, казав, що ми брехали, і називав нас агентами Сполучених Штатів”.

Британська поліція повідомила, що увійшла до будівлі, користуючись запрошенням дипломатів.

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що “терпіння” його країни “досягло межі”.

Колишній еквадорський лідер Рафаель Корреа звинуватив свого наступника у тому, що той став “найбільшим зрадником в історію Еквадору та Латинської Америки”.

Дивіться: У чому звинувачують Ассанжа, і чи екстрадують його до США?