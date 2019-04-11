Арешт Ассанжа викликав бурхливу реакцію політиків та коментаторів у світі

Новину про арешт та можливість екстрадиції до США засновника WikiLeaks – організації, що стала джерелом витоку державної інформації з грифом "таємно" низки урядів - неоднозначно сприйняли у світі.

Ассанж - лише видає себе за представника ЗМІ, а насправді, співпрацює з Путіним, який вбиває журналістів, заявив сенатор-республіканець з Небраски Бен Сасс.

В своїй заяві Сасс назвав арешт Ассанжа "гарною новиною для тих, хто любить свободу", WikiLeaks - "базою іноземної пропаганди", а Ассанжа "ворогом народу Америки", цитують заяву ЗМІ.

"Він заслуговує на те, щоб провести решту життя в американській в'язниці. Ассанж – не союзник серйозної журналістики, або захисників свободи слова, - говорить Сасс. – Він за одне з Володимиром Путіним, який вбиває журналістів та дисидентів".

Сенатор-демократ Марк Ворнер у своїй заяві назвав Ассанжа спільником Росії у спробах вплинути на політику США та Європи.

"Джуліан Ассанж давно проповідує високі ідеалі та моральне право. На жаль, якими б не були його наміри, коли він створював WikiLeaks, він справді став безпосереднім учасником російських зусиль зі створення шкоди для Заходу а також спільником у зусиллях, спрямованих на нанесення шкоди безпеці Америки", - йдеться в заяві сенатора.

WikiLeaks лише маскується під справжні ЗМІ, вважає і Майкл Карпентер, директор аналітичного Центру Байдена у США.

"Очікую з нетерпінням на екстрадицію Ассанжа до США, де він постане перед правосуддям. WikiLeaks тільки видає себе за медійну організацію, але однозначно координує з Кремлем", - написав аналітик у Twitter.

Арешт Ассанжа - "небезпечний крок для журналістики", переконаний Крістоф Делуар, виконавчий директор групи зі Свободи слова неурядової організації Репортери без кордонів.

"Переслідування Ассанжа через те, що WikiLeaks надавав журналістам інформацію, що викликає інтерес громадськості, стане каральним заходом і створить небезпечний прецедент для журналістів, або їх джерел, які захочуть в майбутньому отримати США", - написав Делуар.

Едвард Сноуден, колишній підрядник Агентства національної безпеки США, який оприлюднив таємну інформацію відомства в 2013 році і якого США звинуватили у шпигунстві, назвав арешт Ассанжа "темним днем для свободи преси".

"Зображення посла Еквадору, який запрошує таємну поліцію до посольства, щоб забрати звідти – подобається вам чи ні – журналіста, відзначеного нагородами, опиниться в підручниках історії", - написав Сноуден, який наразі переховується в Росії.

Юрист WikiLeaks Дженніфер Робінсон повідомила пресі: "Це встановлює небезпечний прецедент для всіх ЗМІ та журналістів в Європі і в інших країнах світу. Цей прецедент означає, що журналістів можуть екстрадіювати для переслідувань в Сполучених Штатах за те, що вони публікують правдиву інформацію про США", - заявила юрист. Від імені Ассанжа вона подякувала тим, хто його підтримує.

Прокурори США висунули звинувачення проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа у змові з колишнім аналітиком Сухопутних сил США Челсі Меннінг з метою отримати доступ до урядового комп'ютера, що спричинило один з найбільших витоків таємної інформації за історію США.

Поліція Лондона провела арешт після того, як уряд Еквадору позбавив Ассанжа політичного притулку, йдеться в офіційному повідомленні правоохоронців.

Ордер на арешт Ассанжа було видано в серпні 2012 року, коли він перебував під слідством за звинуваченнями у зґвалтуванні у Швеції.

З того часу, цю справу було припинено, однак, Ассанж остерігався екстрадиції до США, через його роботу з WikiLeaks і тому не покидав приміщення посольства.

Ассанж постане перед Вестмінстерським магістральним судом в Лондоні якомога швидше, йдеться в повідомлення поліції.

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