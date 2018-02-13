Ассанж чекає рішення судді у Лондоні, що може відкрити йому шлях на свободу

Засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж очікує судового рішення у Лондоні, яке може дати йому можливість припинити майже шестирічне добровільне ув’язнення в будівлі посольства Еквадору.

Зараз Ассанжу загрожує арешт за те, що він у червні 2012 року не підкорився вердикту про екстрадицію до Швеції, де йому висували звинувачення у зґвалтуванні.

Прокуратура Швеції закрила справу у травні минулого року, але британський наказ про затримання залишається чинним.

46-річний уродженець Австралії завжди відкидав шведські звинувачення і стверджував, що остерігається рук правосуддя, бо боїться екстрадиції до Сполучених Штатів через звинувачення, пов’язані з діяльністю Wikileaks.

США офіційно не оголошували вимог про екстрадицію Ассанжа, але він та його соратники побоюються існування таємного ордеру з Вашингтона у зв’язку з викраденням і публікацією на сайті Wikileaks 2010 року величезної кількості таємних військових та дипломатичних документів.

Під час американської виборчої кампанії 2016 року через Wikileaks було оприлюднено електронну переписку посадовців Демократичної партії США, що завдало удару репутації Гілларі Клінтон і могло вплинути на результати минулих президентських виборів.

Критики стверджують, що спрямованість дій Wikileaks та заяви Джуліана Ассанжа означають його співпрацю з Росією.

Офіційні джерела у Лондоні та Вашингтоні не підтверджували і не заперечували факту існування таємних вимог про екстрадицію до США.

Це вже друга спроба його адвокатів переконати британську прокуратуру, що вона не має підстав для подальшого переслідування Джуліана Ассанжа.

У британській пресі припускають, що навіть якщо суддя у Лондоні скасує ордер на арешт, пов’язаний з порушенням рішення про екстрадицію 2012 року, Ассанж ймовірно остерігатиметься одразу покинути стіни посольтва Еквадору.

Раніше з’явилися повідомлення, що Ассанж отримав еквадорське громадянство.

Поліція Лондона повідомляла, що перший рік спеціального патрулювання еквадорського посольства коштував 3,8 мільйона фунтів.

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