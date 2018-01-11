Лондон відхилив еквадорські пропозиції надати Джуліану Ассанжу дипломатичний імунітет

З’явилися ознаки нових активних намагань звільнити засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа з добровільного заточення в посольстві Еквадору у Лондоні, де він провів вже понад 5 років.

Еквадор знає, що для розв’язання проблеми Джуліан Ассанж має полишити посольство і відповідати перед законом.

Сайт Wikileaks став джерелом найбільшого оприлюднення закритої офіційної інформації, викраденої в американського уряду.

Сполучені Штати офіційно не заявляли про намагання заарештувати Ассанжа, але низка чільних американських представників називали його дії шкідливими для національної безпеки США.

Джуліан Ассанж стверджує, що США хочуть його покарати і саме тому в 2012 р. не підкорився рішенню британського суду про екстрадицію до Швеції, де щодо нього висувалися, але у травні 2017 р. були зняті обвинувачення у зґвалтуванні.

Британська преса подає непідтверджені повідомлення про існування таємного американського ордера на арешт Ассанжа, громадянина Австралії.

Агенція Reuters, намагаючись підтвердити повідомлення, що Ассанж отримав еквадорське громадянство, виявила його ім’я у державному реєстрі ідентифікаційних номерів громадян тієї центрально-американської країни.

​У середу 46-річний Ассанж оприлюднив через Twitter своє фото у футболці національної збірної Еквадору.

Офіційно еквадорський уряд інформацію не підтверджує, але британське Міністерство закордонних справ у середу повідомило, що еквадорці прохали надати Ассанжу дипломатичний статус з певними правами недоторканності.

У Лондоні знову наголошують на тому, що коли Джуліан Ассанж полишить захищену міжнародними законами територію посольства, британська поліція повинна його заарештувати за невиконання рішення британського суду.

“Уряд Еквадору нещодавно вимагав, щоб у Сполученому Королівстві панові Ассанжу надали дипломатичний статус. Сполучене Королівство не задовольнило цю вимогу, і ми про це не ведемо з Еквадором переговорів. Еквадор знає, що для розв’язання проблеми Джуліан Ассанж має полишити посольство і відповідати перед законом”, - цитує британська преса речника британського Міністерства закордонних справ.

Джуліан Ассанж та його прихильники стверджують, що його добровільне, але вимушене перебування у стінах еквадорського посольства є “свавільним затриманням” з боку британського уряду.

Дивіться також: Українські компанії зацікавили інвесторів на виставці CES в Лас-Вегасі











