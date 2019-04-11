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Засновника WikiLeaks Ассанжа заарештовано

  • Голос Америки
Джуліан Ассанж

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Засновника WikiLeaks – організації, що стала джерелом витоку державної інформації з грифом "таємно" низки урядів - було заарештовано в четвер. Джуліан Ассанж майже сім років перебував у посольстві Еквадору в Лондоні.
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Поліція Лондона провела арешт після того, як уряд Еквадору позбавив Ассанжа політичного притулку, йдеться в офіційному повідомленні правоохоронців.

Ордер на арешт Ассанжа було видано в серпні 2012 року, коли він перебував під слідством за звинуваченнями у зґвалтуванні у Швеції.

З того часу, цю справу було припинено, однак, Ассанж остерігався екстрадиції до США, через його роботу з WikiLeaks і тому не покидав приміщення посольства.

Ассанж постане перед Вестмінстерським магістральним судом в Лондоні якомога швидше, йдеться в повідомлення поліції.

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